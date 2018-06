Gp Canada - Ferrari in pole con Vettel : Montreal, 9 giu. – (AdnKronos) – Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del Gp del Canada, settima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha centrato la prima posizione in griglia sul circuito di Montreal facendo segnare il nuovo record della pista di 1’10″764. Per il driver di Heppenheim è la pole numero 54 in carriera, la quarta stagionale. In prima fila con il tedesco ci sarà la Mercedes di ...

F.1 - GP del Canada - Pole position per la Ferrari di Vettel : Sebastian Vettel ha conquistato la Pole position del Gran Premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1 2018. La Ferrari non partiva dalla Pole a Montréal dall'edizione 2001, quando a conquistare la prima posizione fu Michael Schumacher. Vettel oggi ha fermato il cronometro sull'1:10.764, segnando anche il giro record del tracciato. In prima fila, accanto al tedesco, si schiererà Valtteri Bottas con la Mercedes W09. In seconda fila, ...

F1 - QUALIFICHE GP Canada 2018 : UN VETTEL DA RECORD RIPORTA LA FERRARI ALLA POLE IN Canada! : F1, QUALIFICHE GP CANADA 2018 : Sebastian VETTEL RIPORTA la FERRARI in POLE a Montréal 17 anni dopo Michael Schumacher. Bottas è secondo davanti al dominatore delle libere Max Verstappen. Hamilton è quarto precedendo Raikkonen e Ricciardo. Hulkenberg è il primo degli altri seguito da Ocon, Sain e Perez a chiudere la top ten. FERRARI favorita per la gara di domani ma distacchi minimi sia con Mercedes che con una Red Bull ritrovata in ...

Formula 1 - la griglia di partenza in Canada : spettacolo tra Ferrari e Mercedes : Formula 1, la griglia di partenza in Canada – Si sono concluse le qualifiche in vista del gran premio di Formula 1 in Canada, si preannuncia il duello tra Ferrari e Mercedes mentre proverà ad inserirsi la Red Bull. Si tratta di un campionato bellissimo e sempre più equilibrato, dopo un inizio positivo della Rossa, riscatto da parte della Mercedes che negli ultimi gran premi è sembrato più competitivo. Vettel in pole, errore di Raikkonen ...