GOVERNO | VINCENZO BOCCIA Presidente Confindustria | Stop campagna elettorale | da

GOVERNO - Vincenzo Boccia/ “L’Ilva non si tocca - ora si passi dalle parole ai fatti - sulla flat tax..." : Governo , il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia : “L’Ilva non si tocca , ora si passi dalle parole ai fatti , sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il GOVERNO giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...