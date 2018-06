Governo : lunedì Conte nelle zone terremotate : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 11 giugno visiterà le zone terremotate del Centro Italia. Alle ore 11 e 45 il premier sarà ad Amatrice, alle 13 e 40 ad Accumoli e alle 14 e 50 ad Arquata del Tronto. L'articolo Governo: lunedì Conte nelle zone terremotate sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...

Governo ultime notizie MS5-Lega/ Diretta live - giuramento alle 16 : 00 - fra lunedì e martedì il voto di fiducia : Governo ultime notizie MS5-Lega, Diretta live, giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire la macchina politica della nostra penisola. Mentre i paramenti vengono preparati per il giuramento ufficiale e solenne del Governo Conte, emergono già non pochi problemi non solo sulla scelta dei ministri ma sulla tenuta stessa di parte della maggioranza: per ora sono solo voci e “minacce” a mezzo ...

Governo - Carlo Cottarelli convocato al Colle lunedì mattina : Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review del Governo Renzi, è stato convocato al Colle per lunedì.

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al Governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Governo tra domenica e lunedì - Savona in bilico : Secondo alcune ricostruzioni, un cambiamento all'Economia potrebbe imporre una sostituzione a catena in altri sei, sette o addirittura otto ministeri. Il tutto per salvaguardare gli equilibri ...

Governo - Quirinale convocherà lunedì pomeriggio Lega-M5s : Il Quirinale convocherà i gruppi di Lega e Movimento 5 Stelle nella giornata di lunedì. Secondo quanto si è appreso da fonti politiche le due delegazioni potrebbero salire al Colle nel pomeriggio.

E' il giorno decisivo per il Governo. E lunedì si porta il nome del premier a Mattarella : Rush finale su premier e squadra di governo: saranno Matteo Salvini e Luigi Di Maio a chiudere la quadra in un nuovo faccia a faccia che si terrà domenica. Il segretario leghista ha garantito che a Palazzo Chigi non andranno né lui né il capo politico dei M5s. Ma "abbiamo delle idee" su una figura 'terza' ai partiti, ha spiegato dopo aver votato, a Milano, in uno dei mille gazebo ...

Governo : Lunedì il nome del premier Lega : 'M5S rispetti contratto' : M5S e Lega stringono sul premier, il cui nome - almeno è questo l'obiettivo - potrebbe esserci Lunedì. Ai giornalisti che gli chiedono quando si rivedrà con il leader dei 5Stelle, il segretario del ...

Governo - Salvini a Myrta Merlino : “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di Pasqua” : Durante la diretta televisiva di “L’Aria che tira” (La7) Myrta Merlino si fa passare Matteo Salvini al telefono e lo intervista sui temi dell’attualità. Il leader della Lega da Monza concede pochissime battute sui lavori per la formazione del Governo Lega-M5s L'articolo Governo, Salvini a Myrta Merlino: “Lunedì da Mattarella col nome del premier? Certamente non con l’uovo di ...

Governo Lega-M5S - Salvini : «Né io né Di Maio premier». Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi...

Governo Lega-M5S - Salvini : 'Né io né Di Maio premier'. Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : ' Sono stati sciolti tutti i nodi ' sul contratto e ' nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier ' . Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi con Matteo Salvini , ...

Governo Lega-M5S - Salvini : «Né io né Di Maio premier». Stretta finale - lunedì parola al Quirinale : «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier». Lo ha annunciato Luigi Di Maio dopo il faccia a faccia di oggi...

Governo - Salvini : «Lunedì si chiude - premier né io né Di Maio» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Terminato il colloquio tra i due leader. Di Maio: «Nodi sul contratti sciolti, entro i prossimi giorni il nome del premier ». Salvini: «Dormo poco ma ce la metto tutta». Il presidente francese Macron: «Vedo forze paradossali, ma ho fiducia in Mattarella»