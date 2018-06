Governo Lega-M5s | contratto o alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza

Fazio e Littizzetto via dalla Rai? Che tempo che fa - ore contate Effetto Governo Lega-M5S sulla tv : Il governo Lega-M5S sta per esercitare fisiologicamente la sua influenza nelle prossime nomine Rai e nella conseguente modifica dei palinsesti radiotelevisivi del servizio pubblico... Segui su affaritaliani.it

Lega e M5S - dopo il contratto di Governo quello di desistenza : non oscuriamoci i ministri : Mai rubarsi la scena, mai invadere le competenze degli altri. E se questo vale per i due leader della maggioranza al governo, a maggior ragione deve valere per i singoli ministri leghisti e pentastellati. Un esempio concreto di questo metodo concordato si è avuto giovedì scorso, quando Matteo Salvini è arrivato all’Assemblea generale della Confcomm...

Toscani tuona ancora : "Governo Lega-5Stelle peggio del vero fascismo" : Oliviero Toscani , anche oggi, attacca senza fronzoli il governo Lega-Movimento 5 Stelle . Ma in cima ai suoi pensieri c'è specialmente Matteo Salvini , di nuovo vittima preferita della sua ultima ...

Governo : Martina - promesse M5S-Lega aumentano instabilità : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Governo, Cinque Stelle e Lega smettano di promettere tutto a tutti. Così aumenta l’instabilità. E a pagarne i costi rischiano di esser gli italiani. #spread”. Lo scrive il segretario reggente Maurizio Martina del Pd. L'articolo Governo: Martina, promesse M5S-Lega aumentano instabilità sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Martina - promesse M5S-Lega aumentano instabilità : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Governo, Cinque Stelle e Lega smettano di promettere tutto a tutti. Così aumenta l’instabilità. E a pagarne i costi rischiano di esser gli italiani. #spread”. Lo scrive il segretario reggente Maurizio Martina del Pd. L'articolo Governo: Martina, promesse M5S-Lega aumentano instabilità sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Gomez : “E’ il più di destra della storia? Nel ’94 chiamavamo Berlusconi ‘Cavaliere Nero’. E c’erano An e Lega” : “C’è chi definisce il Governo Conte l’esecutivo più di destra della storia repubblicana? Io mi ricordo che nel ’94 avevamo Alleanza Nazionale, che era appena uscita dal Msi, e la Lega, che nei confronti dei cittadini meridionali diceva le stesse cose che ora pronuncia sugli immigrati. E Berlusconi lo chiamavamo ‘Il Cavaliere nero’“. Sono le parole di Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ ...

M5s-Lega - nel Governo Conte nove ministri hanno incarichi in aziende. Ed è l’esecutivo del ricambio politico da record : Ottantanove giorni per avere di nuovo un governo e tre mesi, a decorrere dalla data del giuramento, per comunicare all’Antitrust attività patrimoniali e partecipazioni azionarie. Questo è il tempo a disposizione dei 18 ministri. E da dichiarare ce n’è. Otto di loro, oltre allo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte, hanno collegamenti con aziende private. Nel report ‘governo Conte e maggioranza giallo-verde’ l’osservatorio politico ...

Governo M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Pd - Prodi : "Esecutivo di destra. Renzi è di sinistra? Ah sì?" : GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE: esordio internazionale per il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Così Salvini comanda nel Governo Lega - 5 Stelle : Il Leader della Lega gioca la partita politica della vita per egemonizzare l'esecutivo e continuare nel progetto di federare sotto la sua guida l'intero centrodestra

"Questo Governo è di destra". Prodi boccia Lega-5 Stelle - e Pd - : Per poi nascondere la mano dopo aver tirato il sasso, uno di quelli belli grossi: 'Ma non parliamo di politica interna' .

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Premier Conte al G7 in Canada - Salvini detta la linea sui dazi : Governo M5s-Lega ultime notizie: esordio internazionale per il Premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, il ministro Matteo Salvini detta la linea sui dazi(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:41:00 GMT)

Contratto di Governo Lega-M5s : più lontano il mondo dei sogni : Il realismo irrompe nella narrazione gialloverde. Luigi Di Maio, di fronte alla platea di Confcommercio, si impegna solennemente a sterilizzare l'Iva, evitando che scattino le clausole di salvaguardia. È una mossa ad alto impatto politico. E non solo perché certifica che il cuore pulsante del nuovo governo non batte a palazzo Chigi. In due giorni di dibattito in Aula sulla fiducia, il professor Conte, nel suo sfoggio di vaghezza ...

Dora Palumbo lascia M5s a Bologna/ Video - consigliera : "Siete voi la casta - Governo con Lega è un tradimento" : Bologna, consigliera Dora Palumbo lascia M5s: l'esponente pentastellata all'attacco, "siete voi la casta, formare il Governo con la Lega è un tradimento"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Governo M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:15:00 GMT)