Governo | la vera storia del “super-jet” La rincorsa anti-casta da Renzi a Conte  

Governo : ‘Una scuola più severa - prevalga la meritocrazia’ : Il Governo M5S-Lega vuole far prevalere la meritocrazia in ambito scolastico. Dal suo insediamento, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha ben chiaro il lavoro che lo attende. Diverse sono le priorità e i tasti principali da dover toccare e sui quali mettere drasticamente mano. In particolare c’è una questione di fondo che sta molto a […] L'articolo Governo: ‘Una scuola più severa, prevalga la meritocrazia’ ...

Saranno Luigi Di Maio e Matteo Salvini a guidare veramente il Governo : “I leader dei due partiti della coalizione – scrive il Wall Street Journal – oltre ad essere ministri Saranno entrambi anche

Governo Conte - ecco chi sono veramente i ministri : dai “politici” come Di Maio - Salvini - Bonafede agli “istituzionali” come Moavero. Poi il prof di educazione fisica e il generale : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo Conte - ecco chi sono veramente i ministri : dal prof leghista all’Istruzione al montiano Moavero (Esteri). E poi il generale all’Ambiente : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Governo Conte - ecco chi sono veramente i ministri : il prof leghista - il montiano Moavero - il generale all’Ambiente : Alla Farnesina un montiano che iniziò con Ciampi, Moavero Milanesi. All’Economia un eurocritico vicino a Brunetta. All’Ambiente il generale dei forestali della Terra dei Fuochi. Fino ai grillini della prima ora che guideranno ministeri “pesanti” come la Giustizia (Bonafede) e le Infrastrutture (Toninelli). E poi i due leader che volevano fare il presidente del Consiglio e saranno invece vice: Luigi Di Maio e Matteo ...

Freccero : “90 giorni senza Governo? E’ momento pedagogico per il Paese”. E rimprovera conduttrice per vestito viola : “Non capisco perché insistiate sull’aspetto ridanciano dei 90 giorni senza governo. Io invece credo che questo sia un momento di grande pedagogia, il momento più alto di alfabetizzazione politica che ha avuto l’Italia”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) da Carlo Freccero, membro del cda Rai, circa la crisi politica attuale. E spiega: “Trovo che che mai come in questo periodo gli italiani abbiano compreso ...

Governo - nemmeno Mattarella potrà fermarci. La vera sfida di M5s inizia ora : I risultati delle elezioni del 4 marzo, frutto di una legge elettorale votata da tutti i partiti tranne che dal M5s, ci hanno “costretto” a trovare una sintesi con le altre forze politiche. Con grande maturità politica e anche tanta pazienza abbiamo intrapreso un dialogo aperto per il bene del Paese. Abbiamo superato la nostra atavica difficoltà a fidarci dei partiti, anteponendo l’interesse stesso del Movimento per cercare il bene comune. ...

Governo M5s-Lega - Casaleggio : “Su Savona Conte e Mattarella troveranno ottima soluzione” : “Siamo fiduciosi di essere vicini a un cambiamento importante”, così Davide Casaleggio intervistato questa mattina al Wired Next Festival. A proposito della reticenza di Mattarella sul nome di Paolo Savona: “Il tema della formazione del Governo comunque è in mano a Conte e Mattarella ma sono fiducioso troveranno ottima soluzione”. A proposito dell’alleanza prosegue: “5Stelle e Lega molto diversi soprattutto ...

Governo : Giarrusso - alla fine si troverà soluzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto”. Lo dice Dino Giarrusso dei 5 Stelle a Agora su Rai3. “Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita. Se si doveva tornare al voto tutto ...

Governo : Giarrusso - alla fine si troverà soluzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto”. Lo dice Dino Giarrusso dei 5 Stelle a Agora su Rai3. “Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita. Se si doveva tornare al voto tutto ...

Governo - Franceschini fa gli scatoloni : 'Pronto per chi arriverà' : Roma, 25 mag. , askanews, Dario Franceschini si appresta a lasciare il Ministero dei Beni culturali e su Twitter posta la foto mentre trasporta uno scatolone nei suoi quasi ex uffici al Collegio ...

Boccia al Governo : 'Non è chiaro dove si troveranno le risorse per il programma' : Insomma, il programma firmato da Lega e Movimento 5 stelle non convince il numero uno di Viale dell'Astronomia, che mette in guardia il nuovo governo e auspica che "la politica si riappropri del suo ruolo recuperando la sua vocazione alla sintesi, che matura attraverso il dialogo, il confronto e il sapiente bilanciamento degli interessi

Boccia non fa sconti al Governo nascente : "Non è chiaro dove troveranno le risorse" : 'Non ci può essere una politica forte senza un'economia forte' sottolinea, 'se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa'. Non può ...

Lega-M5S - la vera storia del contratto di Governo attribuito a Corrado Guzzanti : Alle 9,49 del 12 maggio 2018, Salvo Taranto pubblica sul suo profilo fb la bozza di programma Lega-M5S. Ed è subito spam. Nessuno sa che l’ha scritto lui, qualcuno gli attribuisce doti che Salvo Taranto nemmeno sapeva d’avere, qualcuno preferisce non parlarne. Lo raggiungo al telefono e gli faccio qualche domanda. D – Chi sei veramente? R – Fino a qualche ora fa ero convinto di essere Salvo Taranto, poi mi sono ...