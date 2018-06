Governo | Di Maio | Fermeremo le delocalizzazioni Boccia | Basta campagna

Governo - Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali : “Vanno fermate le proprietà che stanno delocalizzando” : Di ritorno dalla Puglia, dove ha lanciato la volata finale per le elezioni amministrative ai candidati sindaci Cinquestelle, Luigi di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha mostrato su Facebook alcuni documenti relativi a crisi e vertenze aziendali. “La delocalizzazione, soprattutto se l’azienda ha preso soldi dallo Stato, non deve essere permessa”. L'articolo Governo, Di Maio mostra su Facebook le vertenze ...

Elezioni : Di Maio - in bocca a lupo a candidati sindaco M5S - Governo da loro parte : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Un grande in bocca al lupo ai nostri candidati sindaco. Avere sindaci M5S nei singoli comuni significa avere sindaci che hanno dalla loro parte il governo nazionale e che potranno parlare con i ministri per risolvere i loro problemi”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in diretta Fb. L'articolo Elezioni: Di Maio, in bocca a lupo a candidati sindaco M5S, governo da loro parte sembra essere il ...

Governo - Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali. Poi - divertito : “Questa la passiamo a Danilo Toninelli” : Di ritorno dalla Puglia, dove ha lanciato la volata finale per le elezioni amministrative ai candidati sindaci Cinquestelle, Luigi di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha mostrato su Facebook alcuni documenti relativi a crisi e vertenze aziendali. “Questa sulla rete ferroviaria Benevento-Napoli la diamo a Danilo Toninelli“. L'articolo Governo, Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali. Poi, divertito: ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Governo - Di Maio : “Presto la legge sul taglio ai vitalizi. Dopo 30 anni - facciamo la storia” : L’approvazione della legge sui tagli ai vitalizi è uno degli impegni che i Cinquestelle contano di portare a casa al più presto. “Alla Camera dei Deputati – ha spiegato il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, dal palco di Brindisi – sta per arrivare l’approvazione della legge sui tagli ai vitalizi”. L'articolo Governo, Di Maio: “Presto la legge sul taglio ai vitalizi. Dopo 30 anni, facciamo la ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il 'patto di desistenza' per blindare il Governo : Diverso invece il caso per quei ministeri affidati a 'tecnici' come Economia , Affari Esteri e Difesa . In quei casi i 'guardiani del contratto' grillini e leghisti saranno chiamati dai leader a ...

Porto Sant'Elpidio. Spina - Fioschini - Battilà e l'ipotesi "assessori a progetto" : la Vallati come Di Maio - ecco la squadra di Governo a 5 ... : ... smart city, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione e strategia di sviluppo - sport e tempo libero - coordinamento grandi eventi - commercio 'Preciso che questo è un punto di ...

Governo M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:15:00 GMT)

Di Maio : "Non siamo il Governo del no alle infrastrutture" : "Chi dice che questo sia il governo del no alle infrastrutture sbaglia". Lo chiarisce il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio a Roma.

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - Governo trova appoggio dell'opposizione : "collaboriamo" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Iva - primo test per il Governo. Allarme dei commercianti - Di Maio : 'Non aumenterà' : E 'le clausole di salvaguardia saranno disinnescate' assicura il vicepremier e ministro del Lavoro intervenendo all'assemblea della Confcommercio. Poi sui conti pubblici ribadisce: 'Contratteremo con ...

Aumento dell’Iva - Di Maio spiega l’intenzione del Governo : “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. È quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in occasione dell’assemblea di Confcommercio. Poco prima, parlando sempre all’Assemblea Generale della Confederazione, il presidente Carlo Sangalli ha scandito con forza: “Sull’Iva non si tratta e non si baratta”. L’Aumento “viene ...

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - "Governo disinnescherà clausole di salvaguardia" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:08:00 GMT)

Governo - Di Maio all’assemblea di Confcommercio : “Iva non aumenterà e clausole si salvaguardia saranno disinnescate” : “L’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, lo afferma in occasione dell’assemblea di Confcommercio. L'articolo Governo, Di Maio all’assemblea di Confcommercio: “Iva non aumenterà e clausole si salvaguardia saranno disinnescate” proviene da Il Fatto Quotidiano.