Governo | Cicchitto | rischia di saltare entro 6 mesi per contraddizioni interne

(Di sabato 9 giugno 2018) Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “A nostro avviso le ipotesi sono due, o questoesplodeseiper le sue, per una sarabanda che si apre a livello internazionale grazie agli spread a alle valutazioni delle società di rating perché Salvini decide di fare un bel election day il giorno delle Europee nel 2019, oppure esso può durare cinque anni”. E’ l’opinione di Fabriziodi ReL, Riformismo e Libertà dalle pagine de Il Corriere di Viterbo.“Allo stato lesono infinite provocate da tanti effetti di annuncio: si devono trovare le risorse per bloccare l’Iva, si rovescia l’onere della prova per l’evasione fiscale, si creano le premesse per il reddito di cittadinanza, la flat tax, il ridimensionamento della Fornero. Il tutto senza toccare la spesa pubblica. Allo stato, poi, c’è ...