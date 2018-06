Google vuole disciplinare l’Ai | e mostra che l’America ha un problema

L’Enciclopedia Britannica vuole migliorare le ricerche su Google : (Foto: wikipedia.org) Nel 2014 Google ha introdotto gli snippet, una sorta di breve anteprima che fa risparmiare click. Una formula che ha permesso di velocizzare le ricerche ma che ha aperto una finestra su un mondo di imprecisioni, perché non tutte le fonti restituite sono attendibili. In questo particolare momento lo snippet più gettonato è offerto da Wikipedia. Il risultato di questa scorciatoia messa a disposizione da BigG non è sempre ...

Benessere digitale : Google vuole migliorare la nostra vita senza basi scientifiche : Alla conferenza annuale Google I/O sono state tante le novità presentate dal gigante di Mountain View, tra queste anche alcune rivolte a persone con disabilità e su ogni aspetto di cui si occupa l’azienda con un occhio di riguardo al Benessere digitale (Digital Wellbeing). Una serie di funzioni atte a ridurre la dipendenza da smartphone e dall’ansia che consegue dal suo “non utilizzo“. Cosa intende Google per Benessere ...

Salute : prelievi di sangue indolori - Google vuole rivoluzionare il settore : La società di Alphabet, Verily, nota in precedenza come Google Life Sciences, sta lavorando da anni su un dispositivo progettato per prelievi di sangue indolori, impiegando un sistema di micro aghi e magneti: CNBC riporta che il team della Silicon Valley è riuscito a produrre un prototipo che funziona. Diverse fonti sostengono che il dispositivo dovrà attendere ancora molto per arrivare in produzione e dovrà affrontare anche ostacoli ...

Google vuole rimpiazzare gli SMS : Sta lavorando a un nuovo sistema per i messaggi su Android che potrebbe mettere fine a anni di confusioni e insuccessi The post Google vuole rimpiazzare gli SMS appeared first on Il Post.