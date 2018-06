Golf – Shot Clock Masters | Korhonen allunga | Pavan migliore azzurro

sportfair

: #Golf, #Pavan e #Gagli perdono posizioni allo #ShotClockMasters - sportface2016 : #Golf, #Pavan e #Gagli perdono posizioni allo #ShotClockMasters - OA_Sport : #ShotClockMasters Mikko Korhonen domina in Austria! Il finlandese è saldamente al comando a un giro dalla fine - Duck170 : RT @OA_Sport: #ShotClockMasters Mikko Korhonen balza al comando della classifica. Pavan e Gagli in tredicesima posizione -

(Di sabato 9 giugno 2018) Eurotour: nello Shot Clockfa il vuoto,29°, Gagli 38° Andrea, 29° con 213 (70 70 73, -3) e Lorenzo Gagli, 38° con 214 (71 69 74, -2), hanno perso terreno nel terzo giro dello(European Tour), sul percorso del Diamond CC (par 72) di Atzenbrugg in Austria, dove si gioca con una formula innovativa per combattere il gioco lento. I partecipanti hanno tempi ben determinati per ogni colpo e ne subiscono uno di penalità ogni volta che li sforano. A loro disposizione 50 secondi per il tee shot e il colpo di avvicinamento e 40 secondi per il chip e altrettanti per il putt. Tre al momento i concorrenti puniti tra i quali, che sull’ultima buca ha visto un birdie trasformarsi in par per due secondi di troppo nel tirare il putt. Hato il passo il finlandese Mikko(203 – 68 67 68, -13), che ha portato a cinque i colpi di vantaggio ...