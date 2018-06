Gli Warriors sono Campioni NBA | ma la visita alla Casa Bianca salta Trump svela | “non li

Finals NBA – LeBron James si complimenta con Gli Warriors ed esce dal campo : tripudio da parte del pubblico [VIDEO] : Grande gesto di sportività di LeBron James nel finale di gara-4: con la partita che si avviava verso la fine, il Re si è complimentato con tutti gli Warriors nel tripudio della Quicken Loans Arena Ieri notte i Golden State Warriors hanno bissato quanto fatto lo scorso anno, confermandosi Campioni NBA. Kevin Durant e compagni hanno vinto anche gara-4, superando per 85-108 i Cleveland Cavaliers e portandosi a casa il loro terzo anello negli ultimi ...

Kevin Durant - MVP delle Finals NBA e record : KD nella storia deGli Warriors - supera anche Curry : Ieri notte Kevin Durant ha conquistato il suo secondo anello, è stato eletto MVP delle Finals e ha superato un particolare record nella storia dei Golden State Warriors Due anni fa Kevin Durant si trasferì ai Golden State Warriors per vincere l’anello. Due anni dopo KD di anelli alle mani ne ha due, l’ultimo vinto ieri notte al termine del netto 4-0 inflitto ai Cleveland Cavaliers di LeBron James nella gara decisiva delle Finals NBA. ...

NBA Finals 2018 : Uno spaziale Kevin Durant porta Gli Warriors sul 3-0! : Prima Steph Curry, poi Kevin Durant! I Golden State Warriors hanno risorse infinite e dopo le prestazioni maiuscole del numero 30 nelle prime 2 gare, in Gara 3 la voce grossa l’ha fatta l’ex Thunder. I californiani hanno così sconfitto i Cleveland Cavaliers 102-110 portandosi sul 3-0 e ipotecando l’ennesimo titolo NBA (sarebbe il 3° in quattro anni). Ancora una volta non è bastata ai Cavs la prestazione di LeBron James ...

LeBron James : 'Contro questi Warriors vietato sbaGliare : mi ricordano i San Antonio Spurs' : CLEVELAND — J.R. Smith la fa semplice, ma semplice non è. Cleveland si ritrova — per il secondo anno consecutivo — sotto 0-3 in finale NBA, uno svantaggio che nessuno ha mai rimontato. "Ma siamo ...

Finals NBA – Draymond Green mette in guardia Gli Warriors : “i Cavs scenderanno in campo con una carica pazzesca. Li conosciamo e…” : Draymond Green, leader emotivo dei Golden State Warriors, mette in guardia i campioni NBA dal fatto adrenalina dell Quicken Loans Arena Questa notte gara-3 delle NBA Finals é più decisiva che mai. In caso di vittoria dei Golden State Warriors le Finals prenderebbero una piega decisa in direzione Warriors. Per scongiurare questa eventualità i Cleveland Cavaliers devono mantenere il fattore campo, proteggendo l’inviolabilità dellq Quicken ...

A lezione di tattica da LeBron James : “la difesa deGli Warriors non mi stanca. Ve ne siete accorti? In gara-2 hanno…” : LeBron James ha analizzato lucidamente la fase difensiva dei Golden State Warriors in gara-2 delle Finals NBA: il 23 dei Cavs si è accorto di una ‘particolare attenzione’ nei suoi confronti Dopo strepitosa prestazione messa a referto in gara-1, con 51 punti segnati, LeBron James è stato ‘limitato’ dai Golden State Warriors in gara-2. Nella seconda sfida infatti il ‘Re’ ha chiuso con ‘soli’ 29 punti segnati, a causa dei continui raddoppi ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “ecco perchè ho scelto Gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

NBA Finals - Curry analizza la “gara folle” deGli Warriors : Stephen Curry ha parlato di gara folle relativamente al primo atto della finale NBA, vinto da Golden State contro Cleveland “E’ stata una partita folle ma i match di gara 1 sono sempre particolari perché devi adattarti a un nuovo stile di gioco. Siamo caduti nel panico sui tiri liberi, fortunatamente è andata bene e abbiamo trovato una nuova vita nell’extra time”. E’ la fotografia di gara 1 delle Finals Nba della ...

NBA – Tracy McGrady non ha dubbi : “i Celtics diventeranno Gli Warriors dell’Est” : Tracy McGrady ha esaltato il talento presente nel roster dei Boston Celtics paragonandoli agli Warriors della Eastern Conference Nonostante siano stati eliminati in gara-7 delle Eastern Conference Finals, i Boston Celtics hanno riscosso pareri più che positivi dalla critica. Un roster giovane e futuribile, messo insieme grazie ai colpi del gm Ainge e allenato alla perfezione da Brad Stevens che potrà contare anche su Gordon Hayward e Kyrie ...

NBA Finals - Gli - altri - Warriors hanno capito come giocare vicino a quattro All-Star : Andre Iguodala non ci sarà in gara-1 e questa per Cleveland è una buona notizia. Nel film delle Finals NBA arrivato alla quarta serie, tutti ricordano quanto sia pesato il n°9 dei campioni NBA in ...

Playoff NBA - Golden State-Houston 115-86 : Steph Curry e Klay Thompson trascinano Gli Warriors a gara-7 : Golden State Warriors-Houston Rockets 115-86 Golden State è ancora senza Andre Iguodala , terza gara out per lui, col ginocchio sinistro dolorante, , Houston deve rinunciare a Chris Paul, che segue ...

Playoff NBA – Klay Thompson in dubbio per gara-5 : le condizioni del ginocchio preoccupano Gli Warriors : Klay Thompson potrebbe essere in dubbio per gara-5 delle Finals della Western Conference fra Warriors e Rockets: il problema al ginocchio accusato in gara-4 potrebbe tenerlo fuori dai giochi Gara-4 doveva essere la sfida che avrebbe consentito agli Warriors l’allungo decisivo sui Rockets, ma così non è stato. Alla Oracle Arena, Curry e compagni sono andati incontro ad un duro ko contro gli indomiti Rockets. Da registrare la prestazione negativa ...

NBA - Chris Paul sta molto meGlio. E se ne sono accorti anche Gli Warriors : Dopo la batosta subita in gara-3 i Rockets erano preoccupati non solo del -41 incassato, ma della condizione fisica di Chris Paul. Le parole di coach D'Antoni avevano lasciato intendere molto più di ...

Playoff NBA – Curry bacchetta Gli Warriors : “i Rockets sono migliorati - noi troppo molli in difesa” : Steph Curry ha criticato la fase difensiva degli Warriors in gara-2, spiegando come i miglioramenti nella fase offensiva dei Rockets abbiano portato alla vittoria della franchigia texana Gara-2 della Finale della Western Conference ha dato un verdetto alquanto interessante: gli Houston Rockets sono riusciti a battere i Golden State Warriors riportando la serie in parità. L’attacco dei texani ha individuato in Steph Curry l’anello debole della ...