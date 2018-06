Gli sviluppatori dietro Titanfall 2 mostreranno qualcosa di interessante all' E3

Bohemia Interactive : Gli sviluppatori di ARMA e DayZ presenteranno un nuovo gioco in esclusiva per Xbox One all'E3 2018 : L'argomento "esclusive Xbox One" è abbastanza delicato, soprattutto ultimamente con il rumoreggiato e poi confermato rinvio al prossimo anno di Crackdown 3. La conferenza E3 2018 di Microsoft è molto attesa da questo punto di vista: i fan vogliono capire quali siano i piani per quanto riguarda le esclusive.A quanto pare, però, sembra proprio che non mancheranno annunci per delle esclusive per l'ammiraglia di Microsoft. Come riporta Gematsu, ...

Avalanche Studios : Gli sviluppatori di RAGE 2 e Just Cause potrebbero essere al lavoro su un gioco non ancora annunciato : Lo sviluppatore di Just Cause 3 e RAGE 2 potrebbe essere al lavoro su un gioco tutto nuovo e non ancora annunciato, stando a quanto riportato da IGN.Avalanche Studios ha offerto un piccolo assaggio del titolo in questione su Twitter, con un hashtag che menziona il suo nuovo franchise. L'immagine off-screen sembrerebbe mostrare uno sparatutto in prima persona.Ultimamente ci sono state interessanti novità in casa Avalanche, il mese scorso, ...

La Migrazione deGli sviluppatori e tutti i video del keynote WWDC 2018 sono su YouTube - : Questa volta però invece di uccelli e pesci, la specie migratoria studiata è quella degli Sviluppatori che dopo 11 mesi di ibernazione volano da ogni angolo del mondo in California per l'appuntamento ...

Microsoft potrebbe acquisire Playground Games - Gli sviluppatori di Forza Horizon : Lo sviluppatore britannico Playground Games potrebbe essere in procinto di essere acquisito da Microsoft. O almeno così sembra, stando a un recente cambio nell'assetto dello studio responsabile della serie di Forza Horizon. Come riporta Wccftech, il 29 maggio scorso, infatti, Keith Ranger Dolliger è stato nominato nuovo direttore all'interno di Playground.Una veloce ricerca su Google mostra che Mr. Dollinger è stato per un lungo periodo Vice ...

Le novità presentate da Apple alla conferenza deGli sviluppatori : Realtà aumentata Con ARKit 2 gli sviluppatori possono creare le app in AR piu' innovative per la più grande piattaforma AR al mondo. Le loro app sono ancora più dinamiche grazie ai nuovi strumenti ...

Le novità presentate da Apple alla conferenza deGli sviluppatori : La Worldwide Developers Conference 2018 è, come ogni anno, l'appuntamento in cui Apple? svela buona parte delle novità per l'anno successivo. Dalle novità di iOS 12 a quelle di WatchOS 5, fino a Mojave, il nome scelto per l'ultima versione di MacOS, alla TvOs 12 e alle Memoji. Tutte disponibili per gli utenti a partire dal prossimo autunno. I numeri di Apple Il ceo Tim Cook ha fatto da ...

Microsoft compra GitHub - il 'social' deGli sviluppatori : Un rumor riportato da Bloomberg, di cui non si conoscono ancora i dettagli tecnici, e si attende conferma in giornata. E su Twitter i programmatori protestano

Cosa - non - attendersi dalla conferenza deGli sviluppatori di Apple : Invece, Apple Pay Cash è stato un servizio perdente nel mondo dei pagamenti peer-to-peer, mentre altri sistemi come SQ di Square e il servizio Zelle delle grandi banche sono riusciti a guadagnare ...

Battlefield V : Gli sviluppatori annunciano la nuova modalità multiplayer Airborne : Indipendentemente da come ci si possa sentire riguardo il (discusso) realismo di Battlefield 5, non si può negare che DICE stia lavorando in modo significativo per far evolvere il gameplay. Ciò significa anche portare nuove modalità ed esperienze con cui i giocatori possono divertirsi. A tal fine, Battlefield 5 riceverà una nuova modalità multiplayer chiamata Airborne.Come riporta Gamingbolt, la modalità è stata rivelata su Twitter con una ...

Fear the Wolves : il battle royale ambientato a Chernobyl deGli ex sviluppatori di STALKER si mostra nelle prime immagini : Il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Vostok Games hanno rilasciato i primi screenshot del loro Fear the Wolves, la sparatutto in prima persona annunciato a febbraio di quest'anno.Per chi non lo sapesse, si tratta di un battle royale ambientato in una Chernobyl devastata dalle radiazioni e propone partite con 100 giocatori giocabili in solitaria o in gruppo. Tra le particolarità del progetto, si segnala che lo studio al lavoro ...

Nordisk Film acquisisce Avalanche Studios - Gli sviluppatori dietro a titoli come Just Cause e Mad Max : Nordisk Film ha annunciato che acquisirà tutte le azioni e la piena proprietà degli sviluppatori di Just Cause e Mad Max, Avalanche Studios, si tratta della più grande acquisizione di Nordisk finora.Nordisk otterrà tutte le azioni e la piena proprietà di Avalanche, i suoi tre studi (incluso il suo nuovo studio aperto la scorsa settimana a Malmö, in Svezia) e oltre 320 sviluppatori nell'acquisizione da 89 milioni di Euro (103 milioni di dollari). ...

Nel nuovo video di Shadow of the Tomb Raider Gli sviluppatori parlano degli enigmi e della loro realizzazione : Square Enix e Eidos Montreal hanno rilasciato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo episodio della saga di Lara Croft che promette di essere il capitolo più difficile del franchise. Stavolta, il protagonista del filmato è il 3D Artist, Yann Regnier.Come segnala Dualshockers, nel video, Regnier parla degli enigmi e dei meccanismi su cui ha lavorato per il gioco. Ne ha progettati più di cinquanta, assicurandosi che fossero ...

Gli sviluppatori di Wolfenstein vorrebbero variarne la formula col terzo capitolo : Wolfenstein: The New Order è stato senza dubbio uno dei titoli più di successo della scorsa generazione, stesso discorso vale per il suo seguito Wolfenstein 2: The New Colossus ,pur riscontrando una minore presa sul pubblico.Entrambi i titoli comunque si muovono su strutture di gioco molto simili, tuttavia come riporta Gamingbolt questo potrebbe cambiare col terzo capitolo. Ecco le parole di Andreas Öjerfors (MachineGames) durante un'intervista ...

Per Gli sviluppatori di Deep Rock Galactic la forza di Xbox One X è la sua GPU : Deep Rock Galactic è uno shooter co-op in arrivo su PC e Xbox per in cui 4 giocatori vestiranno i panni di 4 nani col compito di esplorare caverne generate in maniera procedurale per accumulare ricchezze e respingere orde aliene. Durante un'intervista con Gamingbolt, il CEO di Ghost Ship Games Søren Lundgaard ha risposto ad alcune curiosità su Xbox One X, secondo Lundgaard la GPU di Xbox One X è circa 4 volte più veloce di quella del modello ...