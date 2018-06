Gli ospiti di Con il cuore ad Assisi da Ermal Meta e Fabrizio Moro a Marco Carta

Cavalli di BattaGlia - Gigi Proietti/ Anticipazioni e ospiti : di nuovo accanto a Bianca Guaccero (Replica) : Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti: Anticipazioni e ospiti replica seconda puntata, 9 giugno 2018: Renzo Arbore, Enrico Brignano, Bianca Guaccero, Neri Marcorè, Max Tortora.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:05:00 GMT)

Gigi Proietti Cavalli di BattaGlia seconda puntata : ospiti 9 giugno 2018 : Gigi Proietti Cavalli DI Battaglia seconda puntata. Stasera in tv sabato 9 giugno 2018 su Rai 1 torna in televisione Gigi Proietti con la replica dello show tutto suo dal titolo Cavalli di Battaglia. Di seguito anticipazioni e ospiti della seconda puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV Gigi Proietti Cavalli di Battaglia seconda puntata: ospiti 9 giugno 2018 La puntata vedrà come ospiti artisti del calibro di Renzo Arbore, Enrico Brignano, ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutto il palinsesto di Mediaset. Tutte le partite in diretta e i programmi - tutti i telecronisti e Gli ospiti. Il programma completo : Mediaset ha presentato il palinsesto tv per i Mondiali 2018 di Calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Il Biscione trasmetterà in diretta tv, gratis e in chiaro, Tutte le partite della rassegna iridata garantendo così una copertura totale dell’evento sportivo più importante dell’anno. Le reti che ospiteranno gli incontri saranno Canale 5, Italia 1, Canale 20 e Mediaset Extra ma l’intero palinsesto sarà ...

Finale Amici 2018 - anticipazioni lunedì 11 giugno : Gli ospiti : La scelta degli ospiti per la Finale di Amici 2018, le anticipazioni vi riveleranno chi sono, la dice lunga sull'impronta che Maria De Filippi ha deciso di dare alla serata in cui verrà eletto il vincitore della 17esima edizione. Mancano pochi giorni ormai e i dettagli, anzi per meglio dire la scaletta della puntata Finale verrà rivelata un po' alla volta, anche se con gli ospiti che ci saranno pensiamo che lo spettacolo esterno alla gara ...

Il concerto-tributo a Lucio Dalla su Canale5 con Michelle Hunziker e tanti ospiti : i dettaGli : Il concerto-tributo a Lucio Dalla su Canale5 con la conduzione di Michelle Hunziker. Ad annunciarlo è davidemaggio.it, con tutti gli ospiti che hanno partecipato all'omaggio pensato da Ron nell'anno in cui il grande amico e collega avrebbe compiuto i primi 75 anni. tanti i nomi che hanno voluto rendere omaggio al celebre cantautore bolognese, scomparso prematuramente nel 2012 dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo con ...

Gli ospiti della finale di Amici 2018 : da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso - tutti i duetti dell’11 giugno : Sono stati comunicati alcuni degli ospiti della finale di Amici 2018. L'ultima puntata del programma TV condotto d Maria De Filippi andrà in onda in diretta su Canale 5 lunedì 11 giugno 2018 ed accoglierà in studio alcuni ospiti italiani per i duetti con i quattro finalisti. Nel corso della prima parte della puntata, gli ospiti della finale di Amici 2018 saranno Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa e Michele Bravi. Gli ospiti italiani - ...

Pino è stasera su Rai1 : Gli ospiti del concerto tributo a Pino Daniele : Pino Daniele: stasera su Rai1 un grande concerto per ricordare il cantante stasera Rai1, a partire dalle 20:35, trasmetterà in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli il concerto tributo a Pino Daniele, l’indimenticabile cantautore partenopeo scomparso il 4 gennaio del 2015 a causa di un infarto. Pino è, questo il titolo dell’evento, vedrà alternarsi sul palco tanti artisti e amici di Pino Daniele: Eros Ramazzotti, Alessandra ...

