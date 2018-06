Gli eccessi di nazionalismo e sovranismo spesso hanno portato alla guerra

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) Quello che è successo in Canada non sorprende. Più che aprire a Putin Trump ha voluto colpire alcuni paesi del G7 con i quali ha aperto il contenzioso sui dazi. Per parte sua Putin ha incassato il favore verbale fattogli da Trump, ma ha reagito in modo sprezzante dicendo che la cosa non gli interessa. E qui veniamo al nodo di fondo. Gli Usa di Trump, come del resto Putin, sono del tutto insofferenti nei confronti di sedi internazionali nelle quali possono dire la loropari con i "grandissimi" anche nazioni grandi come la Germania, la Francia, il Giappone, l'Italia, per non parlare dell'Unione Europea. Ciò è in contrasto con "filosofie" fondate su "America first, "Russia first" e ovviamente "Cina first", solo che questidie dinon sono nuovi nella storia, ma.D'altra parte tutti i conti ...