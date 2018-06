Gli aquiloni incendiari palestinesi che distruggono i campi israeliani

ilfoglio

(Di sabato 9 giugno 2018) Milano. La chiamano la “startup nation”. Il suo esercito ha un’unità speciale dai contorni leggendari che si occupa soltanto di cyberwarfare. Israele ha da poco rivelato al mondo come le spie del suo Mossad siano riuscite a penetrare in territorio nemico, in Iran, e a rubare tonnellate di materiale