Gli appuntamenti di sabato 9 a Bologna e dintorni | Milonga alla Montagnola

Be Here. Bologna Estate 2018 - Gli appuntamenti di venerdì 8 giugno : ...//www.BolognaEstate.it/i-giardini-del-baraccano ore 20.30 Orto Urbano 2 Agosto, via Saragozza 142 , lato collina, Prima serata della rassegna Orti d'Arte musica e spettacoli negli orti urbani ...

Zoomarine - fine settimana ricco di appuntamenti per le famiGlie : ... che si occupano da anni di valorizzare i fondali marini con varie missioni e che spiegheranno al pubblico la bellezza, la facilità e la sicurezza di immergersi nel mondo sommerso e vivere quel 72% ...

Moto – Suzuki DemoRide Tour 2018 : tutti Gli appuntamenti : appuntamenti con il Suzuki DemoRide sabato 9 giugno a Viterbo e Bereguardo (PV) e il 10 giugno a Alice Castello (VC) e Cittaducale (RI) Il Suzuki DemoRide Tour continua a proporre la gamma Suzuki con tutti i suoi nuovi modelli, aggiungendo una data in più al ricco calendario di appuntamenti di questo weekend. Un’occasione per effettuare un test ride e valutare le offerte disponibili che Suzuki offre ai suoi Clienti. Questa settimana le tappe ...

L’instore tour di Einar per l’album omonimo - tutti Gli appuntamenti con i firmacopie : il calendario aggiornato : Annunciato l'instore tour di Einar per l'album omonimo che segna il suo debutto discografico dopo Amici di Maria De Filippi: quest'estate il cantante sarà in giro per tutta la penisola per promuovere il disco ed incontrare i fan nelle principali città italiane. Il disco di Einar è uscito lo scorso venerdì 1 giugno per Sony Music Italy, e contiene ben quattro inediti tra cui Non c'è, Salutalo da parte mia e Chi ama non dimentica, presentati ...

Mondiali Russia 2018 : su che canali vederli in tv? Tutti i programmi e Gli appuntamenti su Mediaset - gratis e in chiaro : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: sarà una rassegna iridata ricca di grande spettacolo e che ci regalerà partite affascinanti e imperdibili, scontri emozionanti tra i migliori giocatori del Pianeta che difenderanno i colori della propria Nazionale con l’obiettivo di regalare una gioia unica e irripetibili a un Paese intero. L’Italia sarà purtroppo assente all’appuntamento dopo aver ...

Mondiale 2018 di Mediaset - tutti Gli appuntamenti TV e Radio : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018. I Mondiali di calcio come non si sono mai visti: solo su Mediaset, per la prima volta in assoluto, verranno trasmesse senza canone e senza abbonamento tutte le 64 partite dell’evento sportivo piu` atteso del 2018. Mondiale Mediaset: tv, Radio e web L’offerta Mondiale di Mediaset sara` disponibile, oltre che in tv, anche in Radio, sul web e in mobilita` attraverso siti e app dedicati. Ogni match sara` fruibile, ...

Società - cultura - spettacoli : Gli appuntamenti a Genova e in Liguria giovedì 7 giugno : Un viaggio di esplorazione ai limiti della resistenza umana: la vita segreta degli abissi indagata senza bombole, alla ricerca del legame primordiale fra l'uomo e il mare. Alle 18 nel Galata Museo del ...

Be Here - Bologna Estate 2018 Gli appuntamenti da non perdere di mercoledì 6 giugno : Infine l'offerta di mercoledì si completa con gli spettacoli itineranti in costume d'epoca ideati dall'associazione 8Cento e la visita guidata al Museo della Tappezzeria occasione per visitare il ...

Gli appuntamenti di mercoledì 6 a Bologna e dintorni : Don Carlo : ... via Stalingrado 81, ore 21.30, ingresso libero L'estate di ProBo, il nuovo programma di intrattenimento che porta al Parco Nord musica spettacoli e gastronomia per tutta la famiglia, prosegue con il ...

Il Segreto : dal 19 giugno 2018 raddoppiano Gli appuntamenti quotidiani Video : Il Segreto di Puente Viejo [Video], la serie spagnola che giornalmente tiene compagnia circa due milioni e mezzo di telespettatori, subira' alcuni cambiamenti d'orario con l'arrivo dell'estate. Anche perché tra pochi giorni prenderanno il via i Mondiali di Calcio 2018, un'esclusiva di Mediaset. Vediamo dunque In che cosa consistono queste variazioni sulla messa in onda. Le puntate dello sceneggiato iberico durano un'ora e mezza Da lunedì 4 ...

Il Segreto : dal 19 giugno 2018 raddoppiano Gli appuntamenti quotidiani : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle informazioni su "Il Segreto di Puente Viejo", la serie spagnola che giornalmente tiene compagnia circa due milioni e mezzo di telespettatori. Con l'arrivo dell'estate lo sceneggiato ambientato a Puente Viejo subirà alcuni cambiamenti d'orario, soprattutto perché tra pochi giorni prenderanno il via i Mondiali di Calcio 2018, un'esclusiva di Mediaset. Vediamo dunque In che cosa consistono queste ...

Tornano Gli appuntamenti estivi di caffè scienza che quest'anno saranno itineranti tra i tre comuni dell'Unione Terre dei Castelli : : Il 19 giugno caffè scienza si sposterà alla caffetteria centrale di Marano sul Panaro, territorio del luppolo autoctono, dove si parlerà di "Una pinta di scienza, un aperitivo tra fermentazioni e ...

Al via i Mondiali di Russia 2018 - motori e ciclismo sempre presenti : tutti Gli appuntamenti del mese di giugno : Dai Mondiali di Russia 2018 alle appassionanti sfide… a motore e in bicicletta: tutti gli appuntamenti sportivi del mese di giugno Arriva l’estate, ma lo sport non va mai in vacanza. Il campionato di calcio di Serie A è terminato, ma a giugno iniziano i Mondiali di Russia 2018 che, seppur senza l’Italia, regaleranno forti emozioni. Entro metà mese, inoltre, verrà decretata la squadra campione d’Italia di pallacanestro ...

IL SEGRETO : dal 19 giugno aumentano Gli appuntamenti (ma non tutti i giorni) : Ottime notizie per gli appassionati de Il SEGRETO, che – sia pure per un breve periodo – vedranno aumentare gli appuntamenti con la loro soap preferita. Superata questa settimana “particolare” (in cui ci sono episodi molto lunghi che ci accompagnano sino all’inizio di Pomeriggio 5), da lunedì prossimo (11 giugno) la telenovela spagnola occuperà la fascia oraria compresa tra le 15,30 e le 16,30 ma, nella seconda metà ...