' Giustizia per Sacko' | a Milano corteo antirazzista

La Giustizia in Italia è solo per i ricchi : Prescrizione per i reati economici, privatizzazione dei processi, costi legali inarrivabili. Così in Italia i vip restano impuniti

Amazon : Rotta (Pd) - Giustizia per lavoratori - ora avanti con Carta diritti : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Sono felice per i lavoratori di Amazon che hanno avuto finalmente giustizia”. Lo scrive su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, dopo aver appreso la notizia della notifica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad Amazon Italia Logistica.“I controlli e l’ispezione, nata su iniziativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito ...

La Giustizia in Italia è solo per i ricchi : Oltre a incarcerare gli oppositori e abolire la libertà di pensiero, il regime censurava perfino la cronaca nera, per non smentire la retorica dello Stato forte. Il rischio di morire ammazzati era ...

Leggere "Crainquebille" per capire i danni dell’uso politico della Giustizia : Terzo appuntamento con la collana “Liberi dal populismo”. Cinque libri per pensare in modo diverso in collaborazione con la casa editrice Liberilibri. L’essenza dell’opera d’arte risiede nella sua inesauribile vitalità. Non solo perché resiste all’erosione del tempo, ma perché suscita continuament

Pamela Mastropietro - la madre : “Sopravvivo per darle Giustizia” : Pamela Mastropietro, la madre: “Sopravvivo per darle giustizia” Pamela Mastropietro, la madre: “Sopravvivo per darle giustizia” Continua a leggere L'articolo Pamela Mastropietro, la madre: “Sopravvivo per darle giustizia” proviene da NewsGo.

Bari - il ministro Bonafede alla tendopoli della Giustizia : “Ci sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione” : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell’attività giudiziaria penale in una tendopoli. “Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d’urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un ...

Bonafede al PalaGiustizia di Bari : "Non serve commissario per tendopoli" : Malagiustizia. "Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione del commissario avviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo ...

Il neo ministro della Giustizia Alfondo Bonafede indica le priorità per la Giustizia ma parte cauto : "Interverremo su intercettazioni - svuota-carceri e prescrizione" : Interventi in cantiere, ma con cautela. Il neoministro della giustizia, Alfonso Bonafede, traccia il quadro dei provvedimenti che l'esecutivo gialloverde intende adottare nel campo della giustizia in un'intervista al Fatto quotidiano. "Quel provvedimento mina alla base della certezza della pena, interverremo sicuramente", dice sul cosiddetto decreto svuota-carceri.Bonafede passa in rassegna tutti i temi principali, ma resta vago su come il ...

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su Giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...

Giustizia : Bonafede - io manettaro? Accusa campata per aria : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Un Guardasigilli manettaro? “Chi lo dice non conosce la mia storia professionale e politica, né tantomeno il lavoro portato avanti in commissione Giustizia” nella scorsa legislatura, un’Accusa, dunque, “totalmente campata per aria”. Lo dice il neo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo alle domande dei cronisti in Transatlantico a Montecitorio.A chi gli chiede quanto ...

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - Giustizia Fiammata dello spread che torna a 250 : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni

