Giro d' Italia under 23 | Wildauer si prende tappa e maglia rosa

Ciclismo - Giro d’Italia Under23 2018 : colpo doppio per Markus Wildauer!! Seconda piazza per Alessandro Covi : Vince Markus Wildauer, con un grandissimo numero, la Seconda tappa del Giro d’Italia Under23. Dopo due giornate all’insegna di vittorie italiane, è invece l’Austria a festeggiare. Il giovane talento, classe 1998, della Tirol Cycling Team arriva infatti in solitaria a Sestola dopo 138 km con un finale piuttosto “nervoso“. L’austriaco precede di ben 33” il portacolori della Colpack, Alessandro Covi. Giunge ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : la Serbia parte forte nel torneo maschile. L’Italia femminile comanda il Girone A con la Repubblica Ceca : La seconda giornata dei Mondiali 3×3 di Basket in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine, è andata in archivio. Siamo a metà del percorso della prima fase, perché domani e lunedì saranno già conclusi gli incontri dei gironi di qualificazione, in attesa della fase finale che si terrà interamente martedì 12. Al maschile è stata la giornata della Serbia, indubbia favorita per la conquista del titolo. I campioni in carica hanno vinto ...

Giro d’Italia Under 23 2018 : Giovanni Lonardi vince in volata - Edoardo Affini rimane in maglia rosa : Il Giro d’Italia Under 23 prosegue con la seconda tappa da Riccione a Forlì (137 km). In una delle delle poche occasioni per le ruote veloci, si impone Giovanni Lonardi. Il giovane veronese della Zalf ha infatti battuto al photofinish Gaber Thiessen mentre il terzo posto è andato a Jasper Philipsen. In una tappa partita con la pioggia e caratterizzata da due GPM di terza categoria, l’ultimo a 20 km da traguardo, Lonardi ha potuto ...

Giro di Svizzera 2018 - tutti gli italiani al via e le loro ambizioni : Giro del Delfinato e Giro di Svizzera: le tappe di avvicinamento ideali per preparare al meglio il Tour de France. Se per questo 2018 in terra francese troviamo impegnate due carte importanti per il Bel Paese come Gianni Moscon e Vincenzo Nibali, anche in terra elvetica ci sarà spazio a tanti azzurri che vorranno farsi valere. Andiamo a scoprire tutte gli italiani al via e le loro ambizioni. Alla Grande Boucle, per quanto riguarda le volate, il ...

Si apre con un trionfo tutto tricolore il Giro d'Italia Under23 2018. Nel prologo di 4.4 chilometri in quel di Forlì, completamente pianeggiante, a trionfare è stato il corridore della SEG Racing Academy Edoardo Affini, che con questo successo va a prendersi anche la Maglia Rosa di leader della classifica generale. L'azzurro era indicato tra i favoriti di questa prova e non ha deluso le aspettative. Qualche polemica ed un cambio di

Pantani è una maglia rosa tra le parole Giro d'Italia : Dal cielo cadeva acqua come alla Marmore, ma quasi non ce se ne accorgeva. C'era il Giro d'Italia, certo, c'era soprattutto quell'omino che aveva reso ogni montagna uno spettacolo, lunga o corta che fosse, ripida o pedalabile non aveva importanza. Lui piazzava i suoi uomini avanti, gli faceva aument

Giro d’Italia Under23 : tutti i giovani italiani da seguire. Si cercano gli eredi di Aru e Nibali : Un format rivoluzionato, soprattutto con la spettacolare ed al momento unica cronometro in stile Gundersen a chiudere verso Cà del Poggio. Il Giro d’Italia Under23 scatterà domani con un prologo in quel di Forlì e si preannuncia decisamente appassionante. L’Italia va a caccia di nuovi fenomeni in chiave professionistica: soprattutto in chiave corse a tappe si cercano gli eredi di Vincenzo Nibali e Fabio Aru (ricordiamo che il sardo ...

Giro d’Italia Under 23 2018 : i favoriti. Robert Stannard tenta il colpaccio : Tutto pronto per il Giro d’Italia Under 23 2018 che scatterà domani in quel di Forlì con un cronoprologo di soli 4.4 chilometri. Un percorso davvero molto duro ed interessante per questa edizione della Corsa Rosa giovanile che si concluderà nello splendido scenario di Cà del Poggio con una cronometro innovatile, ad inseguimento. Andiamo a scoprire chi saranno i possibili protagonisti della corsa a tappe nel Bel Paese dedicata alla ...

Ciclismo – Giro d’Italia Under 23 : ci siamo! : Al via il Giro d’Italia Under 23: la corsa rosa sarà in strada dal 7 al 16 giugno Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti della stagione! La Biesse Carrera è tra i trenta team selezionati per partecipare al Giro d’Italia Under 23, dal 7 al 16 giugno. Nove tappe che attraversano l’italia centro-settentrionale con partenza a Forlì e arrivo in provincia di Treviso. 176 gli atleti in totale, appartenenti alle ...

