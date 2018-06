Giro del Delfinato 2018 | vittoria in solitaria di Pello Bilbao a La Rosière Secondo

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : sesta tappa Frontenex-La Rosière Espace San Bernardo. Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro del Delfinato 2018 , 110 km da Frontenex a La Rosière Espace San Bernardo. La frazione chiave di questa edizione, con due GPM di hors hategorie ed una salita finale che potranno davvero far esplodere la corsa. I corridori scaleranno in successione: Montee de Bisanne (12,4 Km all’8%), Col du Pré (12,8 km al 7.7%), Cormet de Roselend (5,7 Km al 6.5%) e La Rosière (17,6 km al 5,8%). ...

Giro del Delfinato 2018 : Daniel Martin vince in solitaria a Valmorel - Geraint Thomas in maglia gialla. Nibali e Moscon staccati : Primo vero arrivo in salita per il Giro del Delfinato 2018: nella quinta frazione, con partenza da Grenoble e arrivo dopo soli 130,5 chilometri in vetta in quel di Valmorel, torna a gioire la UAE Emirates che vede imporsi il nuovo acquisto della campagna invernale, l’irlandese Daniel Martin. Arrivo in solitaria per il vincitore di Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. maglia gialla che resta in casa Team Sky: Gianni Moscon non tiene ...