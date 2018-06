Rugby - Test Match Giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17 - le pagelle degli azzurri. Si salvano in pochi : Un primo tempo giocato alla pari, dove si è vista una partita molto equilibrata con gli azzurri che potevano addirittura provare a fare la differenza. Nella ripresa non c’è stata storia: il Giappone si impone nel primo dei due Test Match di Giugno 2018 con l’Italia per 34-17 davanti al pubblico di casa. XV di Conor O’Shea calato come di consueto alla distanza: c’è un po’ di delusione per una performance ...

Rugby - Giappone-Italia 34-17 : le parole dei protagonisti. Conor O’Shea : “Punteggio che brucia” : L’Italia ha perso 34-17 in Giappone, contro la nazionale di casa nel primo dei due test match in programma contro la selezione nipponica. Tra una settimana la rivincita a Kobe, intanto la sconfitta costerà in termini di ranking, anche perché arrivata con uno scarto superiore ai 15 punti. A fine gara il capitano azzurro, Leonardo Ghiraldini, ha dichiarato a caldo: “Non siamo stati abbastanza competitivi oggi, ma pieno credito al ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17. Gli azzurri resistono un tempo - poi cedono alla velocità nipponica : Inizia con una sconfitta per l’Italia del Rugby la serie di due sfide contro il Giappone: ad Oita finisce 34-17. Dopo un primo tempo equilibrato, a metà ripresa gli azzurri finiscono la benzina ed i padroni di casa dilagano. Due le mete per gli italiani, quattro per i giapponesi. Nella prima frazione al 3′ il Giappone ruba una touche ma perde l’ovale e Minozzi allontana, poi Campagnaro, dopo una buona azione offensiva viene ...

DIRETTA / Italia Giappone (risultato finale 17-34) : crollo azzurro nel finale - rugby test match : DIRETTA Italia-Giappone info streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 9 giugno alle ore 7.45 a Oita.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:42:00 GMT)

Rugby - Test Match giugno 2018 : Giappone-Italia 34-17. Gli azzurri resistono un tempo - poi cedono alla velocità nipponica : Inizia con una sconfitta per l’Italia del Rugby la serie di due sfide contro il Giappone: ad Oita finisce 34-17. Dopo un primo tempo equilibrato, a metà ripresa gli azzurri finiscono la benzina ed i padroni di casa dilagano. Due le mete per gli italiani, quattro per i giapponesi. Nella prima frazione al 3′ il Giappone ruba una touche ma perde l’ovale e Minozzi allontana, poi Campagnaro, dopo una buona azione offensiva viene ...

LIVE Rugby - Giappone-Italia in DIRETTA : un Test Match da vincere per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo vero Test Match per quanto riguarda la tournée estiva in terra asiatica per la nazionale italiana di Rugby. Gli azzurri affrontano ad Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45 italiane), i padroni di casa del Giappone. Una sfida da vincere assolutamente per la banda di Conor O’Shea: fondamentale per il ranking mondiale (i nipponici sono tre posizioni avanti rispetto agli azzurri) e soprattutto ...

Italia Giappone/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (rugby test match) : diretta Italia-Giappone info Streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 9 giugno alle ore 7.45 a Oita.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 00:49:00 GMT)

Rugby - l'Italia sfida il Giappone all'alba per tornare alla vittoria e risalire il ranking Diretta streaming : Vincere dopo un'astinenza di 8 mesi , Fiji a Catania, e risalire il derelitto ranking del Rugby mondiale che ci assegna il sottoscala del 14° gradino. C'è il Giappone , 11°, a ostacolare questi ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : l’Italia lancia la sfida al Giappone : Tempo di secondo Test Match di giugno 2018 nella tournée asiatica per quanto riguarda la nazionale italiana di Rugby. Domani, in quel di Oita, al Bank Dome Stadium (ore 7.45 italiane, diretta su DMAX), gli azzurri affronteranno nella prima partita ufficiale, dopo la vittoria arrivata nel Match no caps con la selezione dello Yamaha Jubilo, i padroni di casa del Giappone. sfida davvero importante per quanto riguarda il ranking mondiale, ma ...

Rugby - Test Match Giappone-Italia : come vederlo in tv e diretta streaming. Orario e programma : Dopo il Test Match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, è ora di fare sul serio per l’Italia del Rugby, che domani, sabato 9 giugno, sarà impegnata nel primo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno. Teatro della prima sfida tra le due nazionali sarà l’Oita Bank Dome di Oita, con calcio d’inizio alle ore 7.45 italiane. La ...

Volley - Nations League 2018 : Italia senza Zaytsev e Juantorena - in Giappone per rilanciarsi. Sfide a Polonia e Bulgaria : L’Italia tornerà in campo a Osaka (Giappone) per il terzo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri, dall’8 al 10 giugno, se la dovranno vedere contro Polonia, Bulgaria e i padroni di casa. Un trittico complicato per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dalla deludente tappa di San Juan dove hanno perso contro Canada e Argentina, rovinando così gli ottimi risultato di Kraljevo quando arrivarono i ...

Rugby - test match Italia-Giappone : il XV ufficiale e la formazione degli azzurri. Campagnaro torna titolare - novità Pasquali : Connor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato il XV con cui affronterà il Giappone nel test match in programma sabato 9 giugno (ore 07.45 italiane) a Oita. Gli azzurri se la dovranno vedere contro la selezione nipponica a casa loro nel primo di due incontri ufficiali nel Paese che ospiterà il prossimo Mondiale. Scenderanno in campo 11 dei 15 uomini che settimana scorsa hanno sconfitto lo Yamaha Jubilo per 52-19. ...

Rugby – Italia : scelti gli azzurri per il primo test con il Giappone : Torna Campagnaro, Steyn otto, mediana Violin-Allan: ecco le novità della formazione dell’Italia per il matchc contro il Giappone Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14.45 locali (7.45 in Italia) affronterà il Giappone al Bank Dome Stadium di Oita nel primo dei due test-match del tour estivo 2018. Il CT, alla sua ventitreesima apparizione sulla panchina azzurra, ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia è in Giappone per il terzo week end : OSAKA , Giappone, - Dopo un lungo viaggio durato due giorni, questa mattina la Nazionale Maschile è arrivata in Giappone dove nel week end affronterà, nell'ordine, Polonia, Bulgaria e i padroni di ...