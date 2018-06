GB : parata per regina - c'è guardia sikh : ANSA, - ROMA, 9 GIU - Come ogni anno si tiene a Londra la 'Trooping the colour', la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. E' la festa ufficiale della ...

Musica - in 45.000 al San Paolo per omaggiare Pino Daniele. Una parata di stelle sul palco di “Pino è” : Ieri sera 45.000 persone hanno affollato lo Stadio San Paolo di Napoli per “Pino è”, serata tributo al compianto cantautore e chitarrista blues Pino Daniele, annunciata da un anno e attesissima dagli appassionati di Musica italiana, napoletani e non. Tanti grandi ospiti, tra cantanti, attori e comici, si sono alternati sul palco per omaggiare Pino Daniele con cover riarrangiate di suoi pezzi, brani di repertorio in qualche modo collegati al ...

Venezia-Perugia LIVE - gran parata di Audero su Diamanti : Foto Getty Images © scelta da SuperNews 24 Su angolo di Diamanti, Magnani solo sul secondo palo spara altissimo 22 Ancora un tiro a giro di Diamanti, stavolta Audero vola all'incrocio e salva la porta ...

MotoGP - preparata una lapide per Marquez : quando il tifo va oltre : L'episodio è stato condannato all'unanimità dal mondo dello sport e dai giornalisti che hanno voluto commentarlo.

Vigili del Fuoco di Perugia e Terni oggi alla parata di Roma e non solo : di Morena Zingales Vigili del Fuoco di Perugia e Terni oggi alla Parata di Roma e non solo Li cerchiamo sempre. Il primo numero che facciamo quando siamo in difficoltà è il 115. E loro, con la ...

Giulianova - attesa per la grande parata delle Bande : Ingresso gratuito agli spettacoli. Le Bande si riuniranno sulla banchina nord del Porto da dove partiranno per percorrere tutto il lungomare monumentale, e infine si esibiranno in Piazza Dalmazia. Al ...

Festa del 2 giugno per l'esordio di Conte. Mezzo governo alla parata : Prima uscita pubblica per il governo, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. 'E' la Festa di tutti noi, tenete duro ora passiamo ai fatti' assicura il presidente del Consiglio Conte.'Il ...

Le foto della parata per la Festa della Repubblica : Riti consueti, foto notevoli e nuovi protagonisti, dopo che da ieri abbiamo un nuovo governo The post Le foto della parata per la Festa della Repubblica appeared first on Il Post.

Bossari e Lagerback - matrimonio da favola : parata di vip per il "sì". Tutte le foto : Cerimonia all'aperto su un prato, petali di rosa bianche e tanto romanticismo. E' arrivato il grande giorno (firmato

2 giugno - al via parata a Fori Imperiali : 10.16 Al via la parata militare ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Sulla tribuna d'onore tante le personalita politiche e istituzionali:sul palco presidenziale, Sergio Mattarella. Ad aprire la sfilata, la Banda dell'Arma dei Carabinieri. Sette i settori che rappresentano le componenti dello Stato dai gonfaloni delle Regioni, province e Comuni ai vari corpi militari,dai gruppi sportivi, alla Croce Rossa, alle infermiere ...

Festa della Repubblica - 2 giugno : parata e programma/ Milano - aperto Palazzo Marino - incontro con il sindaco : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:33:00 GMT)

2 Giugno : 'Uniti per Paese' - slogan parata : Un invito all'unione che arriva in un momento di forti tensioni innescate dalla crisi politica in corso. Nella tribuna presidenziale prenderanno posto gli esponenti del nuovo Governo che dovrebbe ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : che parata di stelle! Coleman-Baker sfida sui 100m - Lasitskene e Manyonga per volare - quanti Campioni Mondiali : Il Golden Gala non deluderà le aspettative dei tanti appassionati e regalerà una magnifica notte a tutti gli appassionati di Atletica leggera. Giovedì 31 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena una grande classica del calendario internazionale e ai nastri di partenza ci saranno tantissime stelle pronte a illuminare uno scenario unico nell’ambito della Diamond League. Il piatto forte sarà la sfida sui 100 metri con Christian ...

Turismo - strade di accesso alla città e svincoli per Vasto Marina impresentabili Di Michele Marisi : "città impreparata' - Abruzzo in Video : ... ma come zone da valorizzare per dare armonia e bellezza ad una città che dovrebbe ritenere il Turismo il motore trainante della propria economia. Non è esente dall'incuria persino Viale Dalmazia, ...