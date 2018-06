Gay Pride Roma 2018 | le foto Siamo mezzo milione

Gay Pride - migliaia in piazza a Roma per la “resistenza arcobaleno”. Manifestazione anche a Trento – FOTO : Nella Capitale migliaia di persone in piazza per il Roma Pride 2018, quest’anno nel segno della “Liberazione continua”, ispirato dai valori della Resistenza e della Costituzione. La parata dell’orgoglio Lgbtqi sfila da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto. Dietro al carro di testa – la “Brigata arcobaleno” – spiccano quelli del Circolo “Mario Mieli” con le bandiere ...

"Ministro Fontana - esca dalle caverne". Nichi Vendola con il compagno e il figlio al GayPride : L'ex deputato, ex presidente della regione Puglia e fondatore di Sinistra Italiana è con suo marito, Ed Testa, progettista grafico con cui convive dal 2004, e il piccolo Tobia che la coppia ha avuto tre anni fa. "A uno come Fontana (di recente al centro dell'attenzione per l'infelice dichiarazione sulle famiglie arcobaleno, ndr), voglio solo dire di uscire dalle caverne"."Siamo qui - ci spiega - perché esistiamo come famiglia e ...

Gay Pride ROMA 2018/ Marcia della Brigata Arcobaleno nelle strade della Capitale : duro attacco di Forza Nuova : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi Marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:23:00 GMT)

Roma pride - marceremo perché due Gay che si tengono per mano non subiscano più omofobia : «Quando ho vinto il concorso di preside gay»… è questa una delle battute ricorrenti di Vanni Piccolo. Ogni volta che la dice, non puoi fare a meno di sorridere. Interiormente, prima di ogni altra cosa. perché non c’è solo un’irriverenza che ha radici lontane. Non ci trovi, infatti, solo l’orgoglio che ha portato i gay della sua generazione a liberarsi dalle maglie del pregiudizio in una società che non concedeva alcuno spazio, pubblico e ...

Gay Pride Roma - la marcia arcobaleno sfila nelle strade della Capitale - : Il corteo parte alle 16 da piazza della Repubblica e arriva a piazza della Madonna di Loreto. Hanno aderito anche il presidente della Regione Zingaretti e il Pd. Oggi manifestazioni anche a Trento e ...

Roma pride : la sinistra alla frutta si inventa i partigiani Gay : Basta guardare la cronaca degli ultimi giorni. Appena il governo Conte si è insediato, sono stati avviati i consueti mulini. I nuovi ministri sono stati accusati di odiare gli immigrati, di essere ...

Radicali Italiani e Radicali Roma aderiranno al Gay Pride di domani : Radicali: saremo presenti con ancor più convinzione rispetto ad anni passati Roma – Di seguito la nota congiunta tra il segretario nazionale di Radicali Italiani e deputato di +Europa, Riccardo Magi e il segretario di Radicali Roma e consigliere regionale di +Europa, Alessandro Capriccioli. “Già da qualche anno, in tutta Europa, stiamo vivendo una fase storica in cui i diritti delle persone sono concretamente minacciati da una ...

Tina Costa - 92 anni - partigiana alla testa del Gay Pride : "Starò in piazza fino all'ultimo respiro - sono dalla parte del giusto" : "Starò in piazza fino a quando avrò l'ultimo respiro, perché so di essere dalla parte del giusto e che le mie idee sono condivise da tanti". Tina Costa ha la tenacia di chi sa che conquistare un diritto è un punto di arrivo, ma pure un inizio, perché se non lo coltivi, se non lo difendi, rischi di perderlo. Il diritto che lei, staffetta partigiana sulle colline riminesi, ha conquistato insieme a tutti coloro ...

Gay Pride : la marcia per i diritti umani : L'iniziativa prevede un fitto calendario di sfilate di carri, musica, spettacoli, dibattiti. It's Human Pride nel 2015 è stato adottato come slogan del movimento proprio per porre l'attenzione sui ...

Il comune di Firenze guidato dal dem Nardella non concede il patrocinio al Gay Pride della Toscana : Il comune di Firenze ha deciso di negare il patrocinio al Toscana pride, la manifestazione dell'orgoglio omosessuale che quest'anno si svolgerà a Siena il prossimo 16 giugno in piazza del Campo e ha votato contro la richiesta presentata dal gruppo Firenze riparte da sinistra e sottoscritta da Mdp e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Gay Pride - Firenze nega patrocinio : il Pd vota insieme a Forza Italia e Fdi contro la richiesta sottoscritta anche da M5s : Il Comune di Firenze non ha concesso il proprio patrocinio al Toscana pride, la manifestazione dell’orgoglio gay che quest’anno si svolge il 16 giugno a Siena, in piazza del Campo. Nell’aula di Palazzo Vecchio il Partito democratico ha infatti bocciato la richiesta presentata dal gruppo “Firenze riparte a sinistra” e sottoscritta anche da Mdp e Movimento 5 stelle. Dopo le grandi polemiche per le parole del ...

Il cast di Sense8 riunito per i diritti LGBTQ al Gay Pride anticipa un matrimonio nel finale in arrivo su Netflix (video) : Ancora una volta il cast di Sense8 ha dimostrato di prendere molto seriamente le tematiche affrontate dalla serie Netflix di cui è protagonista: inclusione, fratellanza, diritti umani e civili, rispetto delle diversità, interculturalismo sono i pilastri su cui si è basata la narrazione dello show. A pochi giorni dall'arrivo del finale di serie su Netflix, lo speciale di due ore disponibile dall'8 giugno a conclusione della saga dei Sensate, ...