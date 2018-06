«Game of Thrones» | Hbo annuncia un prequel

Games of Thrones / Hbo prepara il prequel della serie tv : svelata la trama! : La HBO ha sta preparando il primo atteso spin-off prequel di Game of Thrones: parlerà della nascita degli Estranei e sarà ricco di colpi di scena!(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Game of Thrones 8 - i copioni si autodistruggono dopo le riprese : I produttori di Game of Thrones 8 hanno messo in azione un piano per tenere al sicuro le trame dei prossimi episodi della stagione fantasy più seguita di sempre: scopri di cosa si tratta L’attesa è davvero alle stelle per l’ultima stagione de Il Trono di Spade 8 – Game of Thrones 8. Proprio per questo motivo sia HBO che i responsabili della serie fantasy più amate di sempre hanno studiato un piano diabolico per evitare la ...

Ci sarà un prequel di “Game of Thrones” : HBO ha annunciato che lo spin-off di Game of Thrones di cui si parla da tanto sarà un prequel. La serie sarà affidata a Jane Goldman – sceneggiatrice tra le varie cose di Kick-Ass e di Kingsman – Secret Service e di Kingsman – Il cerchio d’oro – e a The post Ci sarà un prequel di “Game of Thrones” appeared first on Il Post.

Game of Thrones - la Hbo ordina il pilot dello spin-off prequel : E uno: la Hbo ha dato l'ok alla produzione del pilot del primo spin-off di Game of Thrones, scelto tra i cinque progetti a cui altrettanti autori stavano lavorando da ormai un anno. La scelta è caduta su un prequel della saga che terminerà con l'ottava stagione, in onda nel 2019, ambientata ovviamente nello stesso mondo in cui si svolgono le vicende della serie madre.L'arduo compito di lavorare allo spin-off toccherà alla sceneggiatrice ...

Emilia Clarke e Jason Mamoa/ Insieme al resto del cast di Game of Thrones per la fine delle riprese : Reunion di Game of Thrones per la fine delle riprese: foto e video sui social di Emilia Clarke, Jason Mamoa e del resto del cast per la fine della stagione e della serie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:47:00 GMT)

Picnic at Hanging Rock - la serie con Natalie Dormer di Game of Thrones : Ancora una volta l’Australia si fa misteriosa ed inquietante con Picnic at Hanging Rock che dopo il celebre film di Peter Weir diventa una miniserie tv con la bravissima Natalie Dormer nel cast. Prodotta da FremantleMedia va in onda con i primi due episodi dal 5 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic HD per tre appuntamenti. Picnic at Hanging Rock, anticipazioni e curiosità Australia. È il giorno di San Valentino del 1900, le studentesse ...

Game of Thrones 8 - Emilia Clarke ha già girato la sua ultima scena : Trovare anticipazioni sull'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones è davvero un'impresa. Non che ci sia la smania di scoprire prima che gli episodi vadano in onda cosa succederà ai protagonisti, la cui mancanza, però, in quest'anno di stop forzato voluto per realizzare gli ultimi sei episodi della saga in onda sulla Hbo, si sta facendo sentire.Per fortuna a colmare questo vuoto ci pensa... "Star Wars". Sì, avete letto bene: una delle ...

Game of Thrones 8 - l’ultima scena di Daenerys ha scioccato persino Emilia Clarke : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T11:14:05+00:00 ROMA – Emilia Clarke ha girato l’ultima scena di Daenerys Targaryen. Game of Thrones 8 andrà in onda nel 2019, l’attesa è ancora lunga ma cominciano, pian piano, ad arrivare indiscrezioni su quello che si preannuncia un finale scoppiettante. A confermarlo in qualche modo è proprio l’attrice, in questi giorni in […] L'articolo Game of Thrones 8, l’ultima scena di Daenerys ha scioccato ...

Kit Harington e Rose Leslie : i due attori di “Game Of Thrones” si sposano tra un mese : Finalmente! The post Kit Harington e Rose Leslie: i due attori di “Game Of Thrones” si sposano tra un mese appeared first on News Mtv Italia.

SOLO : A STAR WARS STORY / A Cannes 2018 le origini di Han : Emilia Clarke svela qualcosa su Game of Thrones? : SOLO: A STAR WARS STORY è stato presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:34:00 GMT)

Game of Thrones - Emilia Clarke dice che nessuno si può immaginare il finale : (foto: Getty) Anche se in questo momento è a Cannes ad accompagnare l’anteprima mondiale di Solo: A Star Wars Story, di cui è co-protagonista, è inevitabile che a Emilia Clarke, divenuta clamorosamente famosa per il personaggio di Daenerys Targaryen, vengano fatte con insistenza domande sulla serie Game of Thrones. Nel 2019 arriverà infatti l’ottava e ultima stagione della produzione Hbo che ha infranto ogni record e l’attesa ...

Cannes - Emilia Clarke : «La fine di Game of Thrones? Sarà come lasciare casa» : Splende Emilia Clarke sulla Croisette. La famosa Daenerys Targaryen di Game of Thrones – biondissima, smagliante e di bianco vestita – è arrivata a Cannes a presentare il nuovo capitolo di Star Wars, Solo: A Star Wars Story e, per l’occasione, ha anche partecipato all’incontro di Woman in motion organizzato da Kering, nel corso del quale l’attrice britannica ha dato prova di una spigliata e grintosa personalità. Ma non chiamatela una ...

Game of Thrones - la forza sovrumana di The Mountain : l’attore islandese è l’uomo più forte del mondo : Hafþór Júlíus Björnsson si è laureato campione del mondo nella gara World’s Strongman 2018, che è stata disputata nelle Filippine. Si tratta di una gara che testa la forza fisica dei partecipanti attraverso una serie di prove. Björnsson, che viene soprannominato “Thor“, detiene dal 4 marzo scorso il record mondiale di sollevamento pesi con stacco da terra, e cioè 472 chili. Il gigante islandese (206 cm) ricopre, dal 2014, il ...

Game of Thrones - Emilia Clarke : «Il finale non piacerà ai fan» : Bocche cucite da parte del cast di Game of Thrones , Il Trono di Spade , in vista dell'ultima stagione della saga fantasy che ha conquistato il mondo. Una cosa è certa: il finale potrebbe dividere i ...