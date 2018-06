: G7,Trump: rendere commercio più giusto - NotizieIN : G7,Trump: rendere commercio più giusto - CyberNewsH24 : #News #G7,Trump: rendere commercio più giusto - TelevideoRai101 : G7,Trump: rendere commercio più giusto -

"Gli Usa sono stati trattati ingiustamente sul. Abbiamo perso centinaia di miliardi di dollari, è inaccettabile". Cosìlasciando il G7 in Canada per volare a Singapore per lo storico vertice con Kim Jong-un: "una missione di pace", la definisce. "Vogliamo unequo e libero, non dovrebbero esserci dazi o sussidi, non possiamo più permetterci pratiche ingiuste che danneggiano gli Usa",dice. Riportare la Russia nel G7 sarebbe la cosa migliore, ribadisce. Bene la relazione con gli alleati,ma "serve cambio"(Di sabato 9 giugno 2018)