G7 | Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il vertice Conte anticipa l' accordo

Fiori nei cannoni per l'incontro Trump-Kim : "Mettete dei Fiori nei vostri cannoni": lo slogan pacifista è stato preso alla lettera a Singapore, dove in vista dello storico summit fra Donald Trump e Kim Jong Un, i cannoni della città-Stato sono stati riempiti di mazzi...

Trudeau al G7 inizia senza Trump : "Non aspetto i ritardatari" : "iniziamo, senza aspettare i ritardatari". Così il padrone di casa del G7, Justin Trudeau, ha bacchettato a distanza il presidente Usa Donald Trump, giunto in ritardo ai lavori di apertura della seconda giornata di G7 sulla parità di genere.Poco dopo, mentre Trudeau stava già parlando e tutti erano già seduti al tavolo dei lavori, è arrivato il tycoon che ha preso posto accanto alla direttrice del Fmi Christine ...

Gli Warriors sono Campioni NBA - ma la visita alla Casa Bianca salta. Trump svela : “non li invito perchè…” : Donald Trump ha fatto sapere che non inviterà i Golden State Warriors, neo Campioni NBA, alla Casa Bianca: al Presidente USA non sono piaciute le dichiarazioni dei giorni scorsi di Curry e compagni L’anno scorso, dopo aver vinto il titolo NBA, i Golden State Warriors avevo boicottato la visita alla Casa Bianca per lanciare un segnale di protesta contro le politiche del Presidente Trump. Quest’anno, avendo svelato in precedenza la ...

Trump : “Si torni al G8 con la Russia” - Conte d’accordo ma poi frena | Ue : “Il G7 non si tocca - Mosca rispetti le regole” : Trump: “Si torni al G8 con la Russia”, Conte d’accordo ma poi frena | Ue: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Trump: “Si torni al G8 con la Russia”, Conte d’accordo ma poi frena | Ue: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Continua a leggere L'articolo Trump: “Si torni al G8 con la Russia”, Conte d’accordo ma poi frena | Ue: “Il G7 ...

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Conte d’accordo con Trump : “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker : “Il G7 non si tocca - Mosca rispetti le regole” : Conte d’accordo con Trump: “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Conte d’accordo con Trump: “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker: “Il G7 non si tocca, Mosca rispetti le regole” Continua a leggere L'articolo Conte d’accordo con Trump: “Si torni al G8 con la Russia” | Tusk e Juncker: “Il ...

Dite a Conte che Trump rivuole il G8 con la Russia - ma non cede niente sulle sanzioni : 'Sono il peggior incubo della Russia' ha detto Trump, ma 'abbiamo un mondo da gestire'. Pragmatismo. Piuttosto diverso dalle proposte italiane, insomma. Trump ha in testa di dialogare con Vladimir ...

Trump : non vedo l'ora di raddrizzare iniqui accordi commerciali : New York, 8 giu. , askanews, 'Non vedo l'ora di raddrizzare gli iniqui accordi commerciali con i Paesi del G-7. Se non succede, ne usciremo anche meglio!'. Questo il tweet del presidente degli Stati ...

La tolleranza zero di Trump non funziona : Donald Trump ha dato inizio alla sua campagna elettorale, nel giugno 2015, annunciando che da presidente avrebbe costruito un muro al confine con il Messico per fermare gli immigrati. Salito in carica, ha costellato la sua presidenza di annunci sulla durezza delle sue politiche migratorie. Ha lascia

Il basket Nba contro Trump - James e Curry : "Non andremo da lui" : Lo sport americano è, quasi nella sua totalità, schierato all'opposizione di The Donald. Un filone che è continuato con la mancata accettazione dell'invito alla Casa Bianca da parte degli Eagles, ...

Finals NBA – LeBron e Curry di comune accordo : “Trump non ci rappresenta - chiunque vinca non andrà alla Casa Bianca” : Di comune accordo, LeBron James e Steph Curry hanno deciso di non prendere parte alla classica visita alla Casa Bianca in qualità di futuri Campioni NBA Ancora una volta, il mondo dello sport americano si trova alle prese con un durissimo faccia a faccia con il presidente Trump. Questa volta la protesta arriva dagli Eagles, Campioni NFL in carica, che hanno deciso di disertare la visita di rito alla Casa Bianca, costringendo Trump a cancellare ...

Nba Finals - LeBron James : “Chi vince non andrà alla Casa Bianca da Trump” : Il “gran rifiuto” si ripete ancora una volta. Come già avvenuto nel 2017, anche quest’anno la squadra che vincerà il titolo Nba non andrà alla Casa Bianca per la consueta cerimonia organizzata dal presidente degli Stati Uniti. Lo ha annunciato LeBron James – leader indiscusso dentro e fuori dal campo – in sintonia con l’avversario Steph Curry dei Golden St. Warriors. “Comunque finiscano queste Finals, la ...

Stelle Nba - chi vince finali non andrà da Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Riappare Melania Trump - 24 giorni dopo. Ma i rumor non si placano : Melania Trump è tornata. La moglie del presidente americano ha presenziato a un evento ufficiale alla Casa Bianca, organizzato per onorare le famiglie dei soldati caduti in guerra. Una cerimonia privata, ma la reporter Jena Greene ha testimoniato con un video il ritorno in pubblico della first lady dopo oltre tre settimane, per l’esattezza 24 giorni: era infatti il 10 maggio l’ultima volta che Melania era apparsa davanti alle telecamere, quando ...