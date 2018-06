G7 | TRUMP E CONTE “CHIAMANO” LA RUSSIA The Donald arriva in ritardo al summit odierno e

Il bilaterale a sorpresa conferma l’asse tra Conte e TRUMP : “La Russia doveva essere al tavolo” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...

