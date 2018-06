sportfair

: RT @Adnkronos: #G7, Trump: 'Aboliamo tutti i dazi' - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: #G7, Trump: 'Aboliamo tutti i dazi' - BinaryOptionEU : #G7, Trump: 'Aboliamo tutti i dazi' -

(Di sabato 9 giugno 2018) Ottawa, 9 giu. (AdnKronos) – Durante le tese discussioni con gli altri leader del riguardo ai dazi imposti dagli Usa ha fatto la proposta di considerare di abolirei dazi e barriere commerciali. Lo rivela Politico citando fonti americane presenti alle discussioni, secondo le quali il presidente ha detto agli altri leader che “dovremmo almeno considerare di cancellare tutto, no dazi, no barriere”. Secondo il quotidiano online Usa, a questo punto il premier canadese Justin Trudeau si sarebbe opposto all’idea: “Ed allora i sussidi?”, avrebbe chiesto. Secondo Politico, i leader hanno considerato l’uscita dicome un’affermazione retorica. “Possiamo considerarla come un punto di partenza” per la discussione, ha detto Angela Merkel. Non è stata l’unica occasione durante la qualeieri ha parlato, questa volta ...