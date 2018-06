G7 | leader al lavoro per trovare accordo | restano distanze sui dazi

“SISTEMA MONTANTE” - EX leader INDUSTRIALI SICILIA/ Caltanissetta “posti di lavoro in cambio di info riservate” : Corruzione, arrestato Antonello Montante: "spiava le indagini di magistrati e polizia". L'imprenditore ed ex presidente di Sicindustria ai domiciliari: i nomi dei 22 indagati(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 16:45:00 GMT)

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....

Lavoro - boom di giovani imprese agricole : Italia leader in Europa : Teleborsa, - In tempo di crisi funziona sempre di più il binomio giovani-terra . L'Italia con 55.121 imprese agricole Italiane condotte da under 35 è " ricorda Coldiretti " al vertice in Europa nel ...

Lavoro - boom di giovani imprese agricole : Italia leader in Europa : ... la revisione a medio termine della Politica agricola comune , Pac, . In questo modo " spiega la Coldiretti " i giovani agricoltori potranno vedere aumentati i finanziamenti della Pac a cui potranno ...