G7 | giornata finale | verso documento comune sul commercio Trump e Conte chiedono

Ginnastica Artistica - conclusa a Torino la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano : Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime competizioni per la massima serie del Campionato Al PalaVela di Torino, si è appena conclusa la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano di Ginnastica Artistica. Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime ...

Karate - Premier League Istanbul 2018 : grande Italia nella prima giornata! Viviana Bottaro e Sara Cardin volano in finale - Crescenzo ed El Sharaby per il podio : L’Italia apre nel migliore dei modi la quinta tappa della Premier League di Karate. Sul tatami di Istanbul (Turchia) gli azzurri si rendono grandi protagonisti della prima giornata con le nostre due fuoriclasse Viviana Bottaro e Sara Cardin che volano in finale, mentre Angelo Crescenzo e Ahmed El Sharaby lotteranno per il terzo gradino del podio. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile dove Viviana ...

Cecchinato-Thiem : semifinale in diretta - Diretta aggiornata alle 14 : 24 del 08 giugno 2018 : 14:24Cecchinato non molla: adesso è avanti 5-4,14:20Thiem non perde la calma e pareggia 4-4,14:18Cecchinato avanti 4-3,14:14Thiem sfonda col servizio: 3-3,14:10Cecchinato recupera da 15-40 e si porta ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati lunedì 4 giugno. giornata di ottavi di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (lunedì 4 giugno). Giornata riservata agli ottavi di finale della parte alta di entrambi i tabelloni e lo spettacolo è assicurato. L’Italia punta su Fabio Fognini che affronterà Marin Cilic: match molto complicato per il ligure che ha però tutte le carte in regola per sconfiggere il croato e raggiungere i quarti di finale dove c’è già Marco Cecchinato. In campo anche ...

LIVE Canoa slalom - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. Giovanni De Gennaro e Chiara Sabattini in semifinale. Tra poco Stefanie Horn : Buongiorno agli appassionati di Canoa slalom! Praga ospita i campionati Europei e oggi andranno in scena le eliminatorie di tutte le cinque specialità. Saranno nove dunque gli azzurri che tenteranno l’assalto alle semifinali. Al mattino, nella canadese femminile, saranno al via Elena Borghi e Chiara Sabattini e nel kayak maschile gli aspiranti alle semifinali saranno 65 e per decimo partirà Davide Ghisetti, scenderà invece per 59° Giovanni De ...

giornata di saliscendi con finale positivo per le Borse europee : I listini azionari europei concludono la seduta finanziaria recuperando terreno sul finale. Stesso movimento per Piazza Affari grazie alla buona performance registrata dai titoli oil auto e risparmio ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata. Italia in semifinale nel kumite! Azzurre in finale nel Kata!!! Gli uomini combatteranno per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Oggi, venerdì 11 maggio, entrano in scena le squadre del kata e del kumite, che si sfideranno nelle eliminatorie maschili e femminili per delineare il quadro delle finali e dei ripescaggi. L’Italia è reduce da una giornata inaugurale davvero trionfale, in cui ha messo in cascina tre medaglie sicure grazie ...

Karate - Europei 2018 : grande Italia nella prima giornata! Martina - Crescenzo e Bottaro in finale per l’oro - cinque azzurri si giocheranno il bronzo : Gli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), si sono aperti in modo positivo per l’Italia. nella prima giornata di gara gli azzurri si sono confermati ai vertici in quasi tutte le categorie e sabato tre dei nostri portacolori andranno a caccia della medaglia d’oro, mentre altri cinque saranno in lotta per il bronzo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata dove Viviana ...

Finale playoff terza categoria - l'invito dell'assessore Balestrieri a vivere una giornata di sport : ... ha beneficiato degli interventi effettuati da questa amministrazione comunale, che ha dimostrato di essere vicina allo sport, avendo un contatto proficuo anche con il Ministro dello sport, Luca ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - l’Italia punta su Luigi Busà e Sara Cardin per le medaglie. Busato e Bottaro in semifinale nel Kata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Si parte subito col botto nel torneo che oggi, giovedì 10 maggio, propone le eliminatorie di tutte le categorie di peso individuali del Kata e del kumite. Un’autentica scorpacciata di gare, in cui tutti gli atleti saliranno sul tatami per testare il proprio LIVEllo di competitività e dare la caccia alla finale, in programma ...

LIVE Snooker - Finale Higgins-Williams in DIRETTA : ultima giornata da brividi - si decide il titolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dei Mondiali 2018 di Snooker, atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Dopo le prime due sessioni di ieri, oggi si disputeranno gli ultimi due spezzoni di partita che andranno a determinare il successore di Mark Selby nell’albo d’oro del torneo: attualmente guida Mark Williams, che nel Finale della sessione serale di ieri è riuscito a conquistare tre ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Consigli Fantacalcio 36° giornata Serie A 2017/2018 : tutti i bonus per il rush finale : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Anche questa stagione sta per arrivare al capolinea,e anche nelle vostre leghe fanta-calcistiche ormai si sta aspettando solo il “passiamo alle cose formali”, ma in altre leghe si sta lottando il primo posto che sarà motivo di vanto per la prossima estate. E noi ci rivolgiamo ...