G7 | Conte | «Trump contento del Governo Sul commercio c’è l’accordo»

G7 - Conte anticipa l'accordo sul commercio (e Trump va via prima) : Il Wto (Organizzazione mondiale del commercio) è datato, va ripensato e adeguato al mutato scenario del commercio mondiale. Su questo tema, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del...

G7 : Conte - con Trump colloquio cordiale - andrò presto a Casa Bianca : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Con il presidente Trump c’è stato un colloquio davvero molto cordiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a margine del G7 in Canada. “Il presidente Trump ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto Contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a ...

Conte : accordo raggiunto su commercio Trump : vado da Kim in missione di pace : Come aveva annunciato, il presidente Usa ha lasciato il vertice prima della chiusura in vista dell’incontro a Singapore con il leader nordcoreano

Conte al G7 : “C’è l’accordo sul commercio”. Trump lascia in anticipo : “Da Kim per missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare regole e dinamiche che «ormai sono un po’ datate». Il premier riparlerà in serata nel corso della conferenza stampa. ...

Il bilaterale a sorpresa conferma l’asse tra Conte e Trump : “La Russia doveva essere al tavolo” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...

G7 - Trump si congratula con Conte : “Avete riportato grande vittoria” : G7, Trump si congratula con Conte: “Avete riportato grande vittoria” G7, Trump si congratula con Conte: “Avete riportato grande vittoria” Continua a leggere L'articolo G7, Trump si congratula con Conte: “Avete riportato grande vittoria” proviene da NewsGo.

G7 - nessuno strappo con la Ue. Merkel e Macron : Mosca resta fuori. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Sintonia con Donald Trump che lo invita alla Casa Bianca ma anche un faccia a faccia con Macron che spinge Conte a sottolineare che su dazi e sanzioni alla Russia per ora L'Italia, pur...