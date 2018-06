G7 | Conte | su dazi e commercio abbiamo raggiunto accordo

G7 - è Trump vs Europa/ Il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia - l’UE si oppone - Conte si allinea : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Dazi : Pd - Conte impreparato - lavoratori italiani in pericolo : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “C’è poco da valutare ed è grave andare in un consesso internazionale senza una linea né un’idea. Per l’economia italiana e per i lavoratori una politica basata sui Dazi sarebbe una tragedia”. Così in una nota congiunta Chiara Gribaudo, responsabile Lavoro del Partito Democratico e i parlamentari Pd Lia Quartapelle e Ivan Scalfarotto.Sui dossier che contano, rilevano, ...

Immigrazione - dazi e Russia. L'impronta di Conte sul G7 : Sono qui forte di una legittimazione politica molto intensa e ne sono consapevole. Sono il portavoce degli interessi degli italiani', ha detto poi il presidente del consiglio a margine dei lavori del ...

Conte : su dazi Italia vuole capire - avremo posizione moderata : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'Per quanto riguarda i dazi commerciali c'è molta conflittualità, ci sono state dichiarazioni molto veementi di Trump e degli altri partner europei, siamo qui per ...

Dazi e clima - ecco il primo G7 di Conte : Il presidente francese ha chiesto un incontro con la cancelliera Merkel, la premier May e il presidente del Consiglio italiano

Dazi e clima : in Canada il primo G7 di Conte : Non sarà un esordio internazionale semplice quello che attende il Conte al G7 di Charlevoix: tutti gli occhi saranno puntati su di lui per l'etichetta di essere premier di un governo euroscettico, populista e aperto verso la Russia e su Trump, sempre più isolato tra i big.

G7 - l'esordio difficile per Conte Summit a rischio rottura per i dazi : Non è un esordio internazionale semplice quello che da oggi attende il premier Giuseppe Conte al G7 di Charlevoix, in Canada. Catapultato in una sola settimana dalle aule dell'universita' di Firenze al tavolo dei leader mondiali, il presidente del consiglio avra' gli occhi puntati su di lui per l'etichetta di essere premier di un governo euro-scettico Segui su affaritaliani.it

