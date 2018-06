G7 : Conte - spero presto Russia a G8 - isolarla non conviene a nessuno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “L’Italia è portatrice di una posizione di dialogo” per quanto riguarda la Russia. Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte in un punto stampa al margine del G7. “Questo -ha aggiunto- non significa abbandonare le sanzioni dall’oggi al domani, quel sistema è legato agli accordi di Minsk che sono ancora in fase di attuazione”. “Noi però abbiamo prospettato a tutti i nostri ...

MotoGp Italia - Iannone : 'Sono veloce e Contento. Spero Pirro tutto ok' : Roma, 1 giu. , askanews, Andrea Iannone soddisfattissimo del venerdì di libere sulla pista del Mugello. 'Sono molto veloce e molto contento ha detto il pilota Suzuki Abbiamo fatto quel passo in avanti ...

Governo - Monti : “Conte? Si presenta autorevole - ma nessuno sa come la pensa. Spero in esecutivo di cambiamento” : “Giuseppe Conte? E’ sicuramente una figura che si presenta bene e autorevolmente. Tecnico o politico sono categorie inadeguate, perché è la prima volta che di un presidente del Consiglio nessuno sa che visione abbia sul alcuni temi della politica italiana e internazionale. E questo è un elemento di novità”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ospite di Omnibus (La7). Monti puntualizza: ...

GIUSEPPE Conte : “DA MACRON CHIAMATA PER AUGURI AL GOVERNO”/ Premier incaricato : “Spero di incontrarlo presto” : GIUSEPPE CONTE, presidente del Consiglio 2018 incaricato del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times. MACRON oggi lo ha chiamato per fargli gli AUGURI(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:20:00 GMT)

GIUSEPPE Conte - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018/ Fico - "Nodo Savona? Spero si vada avanti" : GIUSEPPE CONTE, PRESIDENTE del CONSIGLIO 2018 del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times, "professore sconosciuto che esegue ordini"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:16:00 GMT)

Governo M5S-Lega - Cecconi : “Appoggerò governo Conte e spero lo facciano anche i Senatori ex del movimento” : “Io appoggerò certamente questo governo, perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega. L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi Senatori, come ...

Governo - il M5S fa quadratoToninelli : "Conte premier o voto""Spero il Colle gli dia l'incarico oggi" : Il Movimento 5 Stelle e la Lega fanno quadrato intorno alla nomina di Giuseppe Conte come prossimo premier. Lo ha ribadito Danilo Toninelli: "Spero che oggi venga dato l’incarico a Conte. O Conte o il voto" Segui su affaritaliani.it