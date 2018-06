: G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro #G7 - MediasetTgcom24 : G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro #G7 - mattiafeltri : #Conte è andato in #Canada con l'aereo di Stato e ha fatto benissimo. E se prima si insultava #Renzi per lo stesso… - fattoquotidiano : Sondaggi, Ipsos: “L’indice di gradimento di Conte è al 60%. Priorità per gli elettori? Controllo dei flussi migrato… -

"Ilcomplessivamenteper l'. Sono stati due giorni intensi". Lo ha detto il premier Giuseppe, in conferenza stampa a fine G7. "Il rapporto con Trump è stato subito molto cordiale.C'è stata grande apertura nei miei confronti e ha dimostrato attenzione per questa nuova esperienza di governo". Sul fronte economico: "Il colloquio" con Lagarde,direttrice Fmi, "è stato assolutamente sereno, toni distesi: nessuna preoccupazione da parte mia e nessuna da parte sua" per lo stato dell'economiana" conclude.(Di sabato 9 giugno 2018)