G7 | Conte entra in scena | «Di Maio e Salvini? Sono io che indirizzo la politica»

Trump propone di far rientrare la Russia nel G8. Conte è d’accordo : “È nell’interesse di tutti” : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump apre a un ritorno della Russia nel G8. Proposta accolta positivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Sono d’accordo con il presidente Trump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti". Al centro dei colloqui per il G7 in Canada anche i dazi imposti dagli Usa e le sanzioni alla Russia.Continua a leggere

Ferrovie e cantieri - il premier Conte rilancia : «Il Sud è centrale» : «Io sono del Sud - ha sottolineato ieri alla Camera il premier Giuseppe Conte - e anche voi vi ricorderete della tragedia del binario unico in cui si sono scontrati due treni: il fatto che non...

Il discorso di Conte; Federmeccanica : industria centrale; Sciopero lavoratori Tim : In politica estera, Conte apre alla Russia, per la quale chiede la modifica delle sanzioni. Stretta sulle politiche migratorie: basta- spiega- con un business cresciuto a dismisura sotto la copertura ...

Governo : Conte lavora a discorso fiducia - rilancerà centralità Ue : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lavora chiuso nel suo ufficio di Palazzo Chigi al discorso sulla fiducia, che leggerà domani alle 12 nell’Aula di Palazzo Madama. Tra i temi al centro del suo intervento ci sono alcuni dei punti programmatici riportati nel contratto di Governo scritto da M5S e Lega, pilastro del Governo ‘giallo verde’. Tra quelli che Conte affronterà domani in Aula, a ...

Giuseppe Conte - la scorta entra in casa sua a Roma : è il segnale : governo a un passo : E Conte potrebbe prepararsi a salire al Quirinale per presentare la sua lista dei ministri, in cui come chiesto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio Savona è al primo posto nella casella dell' Economia .