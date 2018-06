G7 | Conte e quella frase ai leader | Dovete capirmi

“Ma è lui - che ridere”. Giuseppe Conte sul divano con lei… Spunta quella vecchia foto ‘imbarazzante’. Il premier in condizioni… ‘particolari’ : Diventare presidente del consiglio equivale ad accettare il fatto che la tua vita privata diventa immediatamente pubblica. E così intorno alla figura del nuovo premier Giuseppe Conte iniziano a Spuntare foto e retroscena dal passato. All’inizio ha tenuto banco il suo (presunto) curriculum “taroccato”, con il conseguente vociare su stampa nostrana e estera, adesso invece è Dagospia a lanciare un’altra bomba andando ...

"L'unica qualità di Conte è quella di eseguire gli ordini di Lega e M5s" : Lega e M5s, che erano "nemici giurati" ma si sono alleati dopo le elezioni, hanno designato come premier "un professore di diritto chiamato Giuseppe Conte, largamente sconosciuto e cui il curriculum di ricercatore presso famose università era ignoto ad alcune di queste, tra le le quali la New York University, che non ha trovato sua traccia. Ciò che sembra qualificarlo principalmente è la sua volontà di eseguire il ...

Giuseppe Conte - il New York Times lo demolisce : 'Quella stranezza nel suo curriculum'. Un dubbio clamoroso : Il premier Giuseppe Conte ? 'Professore in diritto civile', che ha 'perfezionato gli studi' anche alla ' New York University '. Così nel suo lunghissimo curriculum, che descrive al dettaglio la ...

Giuseppe Conte - il premier di M5s e Lega e quella indiscrezione : 'Cosa risponde via sms a chi lo cerca' : E poco tempo, perso com'è stato fino a oggi tra ricerche, studi e pubblicazioni in giro per il mondo, dagli Usa alla Francia. Minuti contati, da dedicare al diritto. Forse per questo, e forse per ...