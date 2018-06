G7 | Conte | ' Con Usa rapporto strategico' Trump lo invita a Washington

Trump : Conte un bravo ragazzo. Il premier : con Usa rapporti strategici - dialogo con la Russia : «Le relazioni con gli Stati Uniti sono tradizionalmente strategiche per l'Italia, andare in conflitto con i partner europei per avere un buon rapporto con la Casa Bianca è una...

G7 - Conte : per Italia bilancio positivo : 22.53 "Il bilancio complessivamente positivo per l'Italia. Sono stati due giorni intensi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a fine G7. "Il rapporto con Trump è stato subito molto cordiale.C'è stata grande apertura nei miei confronti e ha dimostrato attenzione per questa nuova esperienza di governo". Sul fronte economico: "Il colloquio" con Lagarde,direttrice Fmi, "è stato assolutamente sereno, toni distesi: nessuna ...

G7 - Conte : 'Bilancio positivo - con Usa rapporto strategico'. DIRETTA | : Il presidente del Consiglio italiano, a margine del vertice a Charlevoix, ha anche auspicato "la politica del dialogo" per riammettere Mosca ai summit internazionali

G7 - Conte : «Italia lavora per rimuovere le sanzioni ai russi» : Il primo ministro alla conferenza stampa al termine dell’incontro: «Bilancio molto positivo per l’Italia»

G7 - Conte : 'Bilancio positivo per Italia'. DIRETTA | : Il presidente del Consiglio italiano, a margine del vertice a Charlevoix, ha anche auspicato "la politica del dialogo" per riammettere Mosca ai summit internazionali

G7 - verso l'accordo sul commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

G7 - DOCUMENTO COMUNE SUL COMMERCIO/ Conte lo anticipa - Merkel dubbiosa - Trump : “Russia? Colpa di Obama” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:00:00 GMT)

L'incontro notturno e l'invito per il nuovo bilaterale fra Conte e Trump. E le tensioni Usa-Ue al G7 : Cronaca di una giornata che non fa altro che riaffermare le distanze tra i due grandi blocchi che compongono il Patto Atlantico. E l'irritazione malcelata per l'irritualità del presidente americano, ...

GAY PRIDE ROMA 2018/ Centinaia di migliaia alla marcia arcobaleno : Contestato il ministro Fontana della Lega : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Trump dal G7 : “Via tutti i dazi”. Conte : “Accordo sul commercio”. Ma Merkel e Macron frenano : I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano l’accordo quasi su nulla. E lasciano del summit di Charlevoix un’immagine di impotenza e debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale, che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio...

Sindrome curriculum per Conte al G7 : Sono le undici del mattino in Canada, le 17 in Italia, la seconda giornata del G7 è iniziata da poco e Giuseppe Conte parla già a favore di telecamere di accordo sul commercio raggiunto. È il premier italiano nei fatti a dare la notizia che sarà redatto un documento comune e poco importa se la cancelliera Angela Merkel utilizzerà due ore dopo toni meno trionfalistici dei suoi. Il presidente del Consiglio ...

G7 - Conte annuncia : 'Accordo sul commercio'. Macron e Merkel frenano | : Il presidente del Consiglio italiano, a margine del vertice a Charlevoix, ha anche auspicato "la politica del dialogo" per riammettere Mosca ai summit internazionali

Conte : accordo raggiunto su commercio. Trump : vado da Kim in missione di pace : Il premier: «I leader d’accordo a rivedere i sistemi e le regole di scambio». E, come aveva annunciato, il presidente Usa ha lasciato il vertice prima della chiusura in vista dell’incontro a Singapore