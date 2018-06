G7 | Conte | con Trump colloquio cordiale | andrò presto a Casa Bianca

G7 : Conte - spero presto Russia a G8 - isolarla non conviene a nessuno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “L’Italia è portatrice di una posizione di dialogo” per quanto riguarda la Russia. Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte in un punto stampa al margine del G7. “Questo -ha aggiunto- non significa abbandonare le sanzioni dall’oggi al domani, quel sistema è legato agli accordi di Minsk che sono ancora in fase di attuazione”. “Noi però abbiamo prospettato a tutti i nostri ...

G7 : Conte - spero presto Russia a G8 - isolarla non conviene a nessuno : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “L’Italia è portatrice di una posizione di dialogo” per quanto riguarda la Russia. Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte in un punto stampa al margine del G7. “Questo -ha aggiunto- non significa abbandonare le sanzioni dall’oggi al domani, quel sistema è legato agli accordi di Minsk che sono ancora in fase di attuazione”. “Noi però abbiamo prospettato a tutti i nostri ...

Conte : accordo raggiunto su commercio Trump : vado da Kim in missione di pace : Come aveva annunciato, il presidente Usa ha lasciato il vertice prima della chiusura in vista dell’incontro a Singapore con il leader nordcoreano

G7 - Conte : su dazi e commercio abbiamo raggiunto accordo : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, 'Ieri ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, si è discusso di mercati, dazi, tariffe, barriere. Posso anticipare che è stato raggiunto un accordo'. ...

Conte al G7 : l'Italia auspica quanto prima un G8 con la Russia : Charlevoix, 9 giu. , askanews, 'L'auspicio dell'Italia è che ci possa essere quanto prima un G8 con la Russia'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a margine del G7.

Conte al G7 : sanzioni alla Russia non si tolgono da oggi a domani : Charlevoix, 9 giu. , askanews, L'Italia è per il 'dialogo' con la Russia ma certo 'non è possibile abbandonare da oggi al domani le sanzioni'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

Conte: "Auspicio dell'Italia è presto G8 con la Russia"

Fini : "Sanzioni alla Russia dannose. Fa bene Conte a star con Putin" : Il giornalista ripercorre poi la cronaca di quei giorni: dal niet della Nato in poi. ' Una delle obiezioni per tenere fermo il punto su queste sanzioni è che non si possono violare le leggi di ...

Loretta Rossi Stuart - arriva la petizione al presidente Conte : «Tutela più efficace delle imamgini sul web» : Loretta Rossi Stuart e la sua battaglia per veder riconosciuto il diritto di ognuno a gestire liberamente la propria immagine e il proprio corpo , cominciate sulle pagine di Leggo , hanno raggiunto un ...

Conte al G7 : “C’è l’accordo sul commercio”. Trump lascia in anticipo : “Da Kim per missione di pace” : Al termine della seconda giornata di lavori al G7, il premier italiano Giuseppe Conte annuncia che i leader internazionali hanno trovato un accordo sul commercio per attualizzare regole e dinamiche che «ormai sono un po’ datate». Il premier riparlerà in serata nel corso della conferenza stampa. ...

G7 - TRUMP E Conte “CHIAMANO” LA RUSSIA/ The Donald arriva in ritardo al summit odierno e Trudeau lo bacchetta : G7, è TRUMP vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la RUSSIA, l’UE si oppone, CONTE si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:08:00 GMT)

"Posso dire che..?". Ecco cosa voleva dire Conte in Aula prima che Di Maio lo gelasse : Una sguardo, un rapido muoversi di labbra, "Posso dire...", un sEcco "No" come risposta. È quanto accaduto nell'Aula di Montecitorio un paio di giorni fa, quando il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenziava l'Aula per chiederne la fiducia. Nel debutto di fronte ai deputati, però, un'esitazione: Conte si rivolge al vicepremier Luigi Di Maio, seduto alla sua destra. Gli fa una domanda e ottiene come risposta un sEcco ...

GOVERNO - VINCENZO BOCCIA/ Presidente Confindustria : "Stop campagna elettorale - da Conte parole di moderazione" : GOVERNO, il numero uno di Confindustria, VINCENZO BOCCIA: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Il bilaterale a sorpresa conferma l’asse tra Conte e Trump : “La Russia doveva essere al tavolo” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...