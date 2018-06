blogo

: [Fonte: internetepolitica_blogosfere_it] G7, Conte anticipa: 'Raggiunto un nuovo accordo sul commercio' - blogstreetnews : [Fonte: internetepolitica_blogosfere_it] G7, Conte anticipa: 'Raggiunto un nuovo accordo sul commercio' - zazoomnews : G7 Conte anticipa laccordo sul commercio (e Trump va via prima) - #Conte #anticipa #laccordo #commercio - zazoomnews : G7 Conte anticipa laccordo sul commercio (e Trump va via prima) - #Conte #anticipa #laccordo #commercio… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Il Premiersi è concesso ai microfoni dei cronisti presenti in Canada per seguire il vertice del G7: "Sono in Canada per difendere gli interessi dell'Italia, nel confronto con i nostri partner del G7 ed è quello che ho fatto fin qui. Ho partecipato a diverse sessioni del G7 e avuto molti incontri bilaterali. In tutte le occasioni ho rappresentato le posizioni dell'Italia e su alcune questioni mi sono riservato di approfondire i temi, visto che il nostro governo è appena partito".Il Premier ha poi concesso un'zione, annunciando che i 7 Paesi hannounsulche mira al superamento della regolamentazione del WTO: "Uno dei temi sui cui si è più discusso e su cui ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, è il, gli scambi commerciali e, quindi, dazi, tariffe, barriere. Possore che si èun. Abbiamo tutti ...