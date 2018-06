G7 Canada | Macron | “Sui dazi volontà di trovare un accordo con Trump” Che arriva in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 giugno 2018) Donald Trump èto in ritardo alla seconda e ultima giornata di lavori del G7 in. Vertice che peraltro lascerà in anticipo – saltando la sessione sui cambiamenti climatici – perché atteso a Singapore dove deve incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il premier canadese Justin Trudeau, padrone di casa, ha deciso di avviare la colazione di lavoro senza di lui commentando: “Chi è in ritardo, si unirà quando arriverà” . Quando il tycoon si è presentato ha preso posto accanto a Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale. Queste sono le ultime ore perun compromesso tra i leader europei e Trump suiche Washington ha deciso di imporre sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Ue. Il presidente francese Emmanuel, che si era scontrato duramente a distanza via social con Trump, dopo averlo incontrato ha ...