Formula 1 | Verstappen il più veloce anche nelle ultime libere

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche e FP3 live : ancora Verstappen! Miglior tempo per l'olandese : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Formula 1 - GP Canada : la rivincita di Verstappen - almeno nelle libere : E' anche lui alla ricerca di una rivincita. Sentimento comune in Red Bull in questo periodo. E mentre Ricciardo si è preso la sua dominando e vincendo a Montecarlo lo scorso weekend, qui a imporsi in ...

Formula 1 - GP Canada. Verstappen dopo le libere : 'La macchina va bene'. Ricciardo : 'Mercedes veloci' : Il venerdì di Montreal è stato dominato dalla Red Bull di Max Verstappen , che dunque ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere al comando: "Le hyper soft danno più aderenza di Monte-Carlo, ...

Formula Uno - Verstappen domina le libere in Canada : Il quattro volte campione del mondo che qui ha vinto sei delle ultime dieci edizioni, punta ad eguagliare il record di Michael Schumacher, fermo a sette, mostrando di avere il migliore passo gara con ...

Formula 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 streaming video SKY prove libere FP2 : miglior tempo per Verstappen : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp CANADA 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 21:31:00 GMT)

Formula1 Libere1 Montreal - subito Verstappen; Hamilton 2° - Vettel è 4° : Max Verstappen il più veloce della prima sessione di libere in Canada. L'olandese della Red Bull, che minaccia testate a chi gli ricorda dei suoi tanti incidenti stagionali, prova a far parlare la ...

Formula Uno - Verstappen : "Causo troppi incidenti? Basta - vi tiro una testata" : Conferenza stampa agitata per il giovanissimo pilota olandese della Red Bull Max Verstappen che in conferenza stampa prima prima del Gran Premio del Canada è sbottato per via delle troppe domande ...

Formula 1 - conferenza GP Canada. Verstappen : 'Incidenti? Basta - prima o poi potrei dare una testata' : Ha voglia di riscatto, ma anche tanta rabbia e probabilmente un pizzico di frustrazione. Max Verstappen ha fretta di dimenticare un inizio di stagione complicato, fatto di errori e incidenti. Due ...

Formula 1 - Verstappen : 'Stanco di queste domande sugli incidenti' : 'Sono stanco di queste domande': Max Verstappen, risponde così a chi, durante la conferenza stampa che apre il fine settimana che porta al gran premio del Canada, gli chiede degli incidenti che lo ...

Formula 1 Montecarlo : Verstappen - 2 punti non suturano la delusione : E' la nota stonata di un week end perfetto per Red Bull, Max Verstappen . Mentre Daniel Ricciardo vince, convince e conferma solide garanzie di rendimento per il team - i 72 punti nel mondiale contro ...

GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO 2018 Formula 1/ Ricciardo pole e prima fila con Vettel - Verstappen ultimo : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gran Premio MONACO 2018 Montecarlo: la lotta per la pole position è sempre bollente nel Principato, la Ferrari ci crede (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:20:00 GMT)

Formula Uno : a Montecarlo volano le Red Bull - ma Verstappen va a sbattere : Ricciardo primo nell’ultima sessione di prove libere. Ferrari terza e quarta: alle 15 la sfida per la pole

Formula 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : Verstappen eliminato in Q1 - tutti dentro gli altri big : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:13:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco : Verstappen a muro nelle libere - come nel 2016. IL VIDEO : Le Red Bull hanno dominato in lungo e in largo la terza sessione di libere a Monte Carlo, ma nel finale una distrazione di Max Verstappen ha portato il pilota belga-olandese della RB14 ad andare a ...