Foligno | per la Giornata mondiale della musica c' è Umbriablues

Foligno - un orto in azienda per coltivare i frutti del lavoro in comune : l'iniziativa è firmata Unitekno : L'orto come metafora di vita. Per raccogliere i frutti è necessario lavorare, saper aspettare e soprattutto collaborare. E' con questa filosofia che la Unitekno di Foligno, da oramai cinque anni ...

Rifiuti : al via impianto Foligno Biometano per trattamento frazione organica (3) : (AdnKronos) - Ciò, rileva Marini, "dà un contributo energetico fondamentale e di qualità ambientale anche sui temi dei trasporti. È un impianto che si realizza soprattutto con investimenti di risorse private, e per questo ringrazio Asja che è la società che ha investito nella realizzazione dell'impi

Rifiuti : al via impianto Foligno Biometano per trattamento frazione organica : Roma, 30 mag. (AdnKronos) - È stato inaugurato oggi Foligno Biometano, il progetto innovativo promosso da Auri e Vus che integra l’attuale impianto di Casone. Il nuovo impianto, si legge in una nota, permette una migliore gestione della frazione organica dei Rifiuti solidi urbani (Fou), garantendo v

Foligno : terzo ed ultimo appuntamento per la seconda edizione di 'Kids at Work' : ...grande partecipazione anche al secondo appuntamento "Abitare la natura" sulla biodiversità in collaborazione con il Laboratorio scienza sperimentale di Foligno all'interno del Festival di Scienza e ...

I grandi architetti raccontano attraverso le loro opere la Divina Commedia. Appuntamento a Foligno a palazzo Trinci : ... Maria Luisa Guerrini, ha posto l'accento sul fatto che la mostra 'si colloca in un momento di grande vitalità per la città proprio quando il festival di scienza e filosofia dà il proprio spazio a ...

Foligno - si tuffa per scommessa nel Topino ma non sa nuotare : paura per un adolescente : Un gioco pericoloso che poteva portare a spiacevoli conseguenze. E' grazie alla freddezza di una passante e al successivo intervento dei vigili del fuoco se a Foligno un tuffo nel Topino non si è ...

festa di scienza e filosofia a Foligno : venerdì 27 aprile un evento per presentare il fascicolo sanitario elettronico : Abbiamo scelto la festa di scienza e filosofia per presentare questa novità perché ben interpreta i concetti di innovazione e cambiamento, che dobbiamo promuovere per affrontare al meglio le sfide ...

Foligno - tutto pronto per Festa di Scienza e Filosofia. Si parte con Gino Strada e poi una marea di big come l'astronauta Paolo Nespoli : L'ultima giornata di Festa di Scienza e Filosofia, ossia quella di domenica 29 aprile, si aprirà invece con il ricordo di Fabrizio Bignami da parte dei presidenti dei principali centri di ricerca ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...