Finto prete arrestato a Fiumicino | aveva 3 kg di eroina nella borsa

Roma - Finto prete arrestato a Fiumicino : aveva 3 chili di eroina nella borsa del pc : Si fingeva prete missionario, con tanto di collarino ecclesiastico, ma in realtà era un corriere della droga appartenente a un’organizzazione internazionale di narcotraffico operante in Italia. Lo hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le Fiamme gialle al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino, durante il ...