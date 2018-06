Finto prete arrestato a Fiumicino : aveva 3 kg di eroina nella borsa : Finto prete arrestato a Fiumicino : aveva 3 kg di eroina nella borsa Vestito con tanto di collarino ecclesiastico, ha anche minacciato di "scomunica" gli agenti. In realtà l'uomo apparteneva ad un’organizzazione internazionale dedita al trasporto di stupefacenti in Italia Parole chiave: ...

Roma - Finto prete arrestato a Fiumicino : aveva 3 chili di eroina nella borsa del pc : Si fingeva prete missionario, con tanto di collarino ecclesiastico, ma in realtà era un corriere della droga appartenente a un’organizzazione internazionale di narcotraffico operante in Italia. Lo hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le Fiamme gialle al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino, durante il ...