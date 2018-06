Fini | Sanzioni alla Russia dannose Fa bene Conte a star con Putin

ZTE chiude de Fini tivamente dopo le Sanzioni USA : ZTE chiude definitivamente le sue attività dopo le pesanti Sanzioni USA ed il conseguente blocco dell’acquisto di Hardware dall’America. A rischio altri produttori Cinesi ZTE non venderà più smartphone. chiude per sempre E’ incredibile e mai era mai successa una cosa del genere e così repentinamente. ZTE chiude . La nota azienda Cinese che produceva smartphone […]

Esplosione ad Aleppo e nuove sanzioni per Mosca : la crisi Usa-Russia non Finisce mai : L'Esplosione a Jabal Azzan. nuove sanzioni ventilate contro la Russia. La base iraniana di Jabal Azzan, a sud di Aleppo, è stata colpita da un attacco aereo. Esplosioni che hanno causato la morte di almeno 20 persone, tra cui ci sono anche militari di Teheran. La notizia arriva dai media turchi ed è stata anche ripresa dall'agenzia russa Tass, ma non è chiaro se sia trattato di un'Esplosione accidentale in un deposito di ...