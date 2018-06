Finals NBA – LeBron James ha giocato le ultime 3 partite con un infortunio | pazzesco

Nba - Golden State trionfa nelle Finals : ANSA, - ROMA, 9 GIU - I Golden State Warriors sono per il secondo anno consecutivo i campioni della Nba. Nella partita giocata questa notte -gara 4 delle finals contro i Cleveland Cavaliers- i ...

NBA Finals - il massacro è completo! Cappotto Warriors - Durant Mvp e LeBron “saluta” Cleveland : Golden State Warriors campioni, ancora una volta, Durant e soci dominano Cleveland in 4 gare e portano a casa l’anello. Aria d’addio ai Cavs per LeBron e non solo… I Golden State Warriors sono campioni NBA, per la seconda volta consecutiva. Inutile appellarsi alla sciocchezza di Jr Smith in gara-1, in queste Finals non c’è stata partita. Un Cappotto netto, anche prevedibile alla vigilia, questa Cleveland non poteva fare ...

NBA Finals 2018 : Golden State Warriors ancora campioni. Curry sfiora i 40 - Durant è MVP. Cleveland sconfitta 4-0 : Lo sweep è servito. I Golden State Warriors sono ancora Campioni NBA. Curry e compagni vincono nettamente (108-95) gara-4 della Finals ed infliggono un perentorio 4-0 ai Cleveland Cavaliers. Per Golden Statte si tratta del sesto titolo della loro storia, il terzo negli ultimi quattro anni, il secondo consecutivamente. Se i Warriors festeggiano e contano gli Anelli, dall’altra parte Cleveland comincia ad interrogarsi sul futuro, che con ...

NBA Finals - LeBron James : "Ho giocato le ultime tre partite con una mano rotta" : Con la fine della sua stagione e probabilmente della sua carriera in Ohio, LeBron James non smette di fare notizia. Prima ancora di andare in conferenza stampa, si è sparsa una notizia che in qualche ...

NBA Finals - i Golden State Warriors vincono il titolo NBA 2018 : Se gara-3 era stata la fotocopia della partita dello scorso anno, gara-4 delle NBA Finals 2018 è stata tutto il contrario: i Golden State Warriors questa volta non hanno abbassato la guardia e hanno ...

NBA Finals : MVP a sorpresa a Kevin Durant - Steph Curry resta ancora a secco : Dopo i 37 punti di stanotte sembrava essere arrivata la conferma, il terzo indizio , su quattro partite, per avere la prova definitiva. Steph Curry era convinto, così come tantissimi addetti ai lavori ...

NBA Finals 2018 : Uno spaziale Kevin Durant porta gli Warriors sul 3-0! : Prima Steph Curry, poi Kevin Durant! I Golden State Warriors hanno risorse infinite e dopo le prestazioni maiuscole del numero 30 nelle prime 2 gare, in Gara 3 la voce grossa l’ha fatta l’ex Thunder. I californiani hanno così sconfitto i Cleveland Cavaliers 102-110 portandosi sul 3-0 e ipotecando l’ennesimo titolo NBA (sarebbe il 3° in quattro anni). Ancora una volta non è bastata ai Cavs la prestazione di LeBron James ...

Finals NBA – La ‘strana’ ironia di Kendrick Perkins e Durant : “figlio di puttana” e dito medio - ma i due sono amici! : Kendrick Perkins é stato protagonista di due grandi “gesti di affetto” nei confronti di Kevin Durant nel post gara-3 delle Finals NBA Kevin Durant é stato il grande protagonista di gara-3 delle Finals NBA nella quale ha steso i Cavs con 43 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Nel post gara KD é stato protagonista anche in conferenza stampa nella quale ha ricevuto la visita di un ospite inatteso: Kendrick Perkins che gli ha rifilato un ...

Finals NBA – Il rimpianto di LeBron James : “Wade ci sarebbe servito nei Playoff” : LeBron James ha sottolineato la mancanza di Dwyane Wade in questi Playoff: l’esperienza del numero 3, scambiato poco prima della trade deadline, sarebbe tornata utile ai Cavs Sotto 3-0 nelle Finals NBA, con una squadra rivoluzionata in estate e poi ribaltata nuovamente poco prima della trade deadline, LeBron James si ritrova con un supporting cast che manca dell’esperienza necessaria per sostenere la pressione delle Finals contro un superteam ...

NBA Finals : a Golden State conviene perdere gara-4? Tornare alla Oracle Arena vale 14 milioni : Esattamente 12 mesi ci si poneva lo stesso problema, con la serie sullo stesso punteggio e dopo un identico canestro da tre punti da lontanissimo di Kevin Durant . Dal 2017 al 2018, non sembra essere ...

NBA Finals - Steph Curry vincerà il premio di MVP? Adesso deve fare i conti con Durant : Premessa d'obbligo: qualora i Cleveland Cavaliers compiano un'impresa mai riuscita prima, rimontando una serie playoff dopo essere stati sotto 3-0, il dubbio sarebbe risolto alla radice. Così come se ...

NBA Finals - come Andre Iguodala ha lasciato il segno in gara-3 : La cronaca della partita che quasi certamente ha indirizzato in modo deciso e definitivo la serie ci ha dato conferme non richieste, ma sempre utili sulle condizioni di questi due giocatori: McCaw ...