Festival Blues | evento espositivo in via XX Settembre | la scadenza dell' avviso prorogata

lavocedipistoia

: ciao a tutti il concerto di questa sera a Modena per il blues festival stasera è stato annulllato causa maltempo.… - Fabrizio_Poggi : ciao a tutti il concerto di questa sera a Modena per il blues festival stasera è stato annulllato causa maltempo.… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio sviluppo economico e promozione territoriale " ufficio mercati, fiere, spettacoli, autotrasporti non di linea e dehors - via dei Macelli ...