Ferrari - Le più belle speciali del terzo millennio - FOTO GALLERY

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Miglior tempo per Fernando Alonso davanti alle Mercedes - Ferrari più indietro : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Ferrari 250 GTO - l’auto più cara di sempre ora vale 70 milioni di dollari : È da circa una trentina d’anni che la Ferrari 250 GTO rappresenta di gran lunga il modello di auto più costoso che possiate acquistare sul pianeta terra. Non esistono altre vetture d’epoca, o in produzione, che valgano così tanto. E neppure le più blasonate auto di Formula 1 hanno mai raggiunto prezzi di scambio tanto elevati. Merito – o colpa – della particolare storia di una macchina che fu prodotta soltanto in 39 ...

Ferrari 488 Pista - test a Fiorano del V8 più potente di Maranello : ... fu svelata, di una macchina che con 720 cavalli è il V8 più potente del Cavallino Rampante, 50 in più dei modelli da cui deriva, grazie a una mole di innovazioni e di transfer tecnologico dal mondo ...

Asta da record - Ferrari 250 GTO : ecco l’automobile più costosa del mondo [GALLERY] : David MacNeil, CEO di WeatherTech, ha comprato ad una cifra stratosferica un esemplare della rarissima Ferrari 250 GTO rendendo l’auto la più costosa di tutti i tempi Settanta milioni di dollari: è questa la cifra sborsata da David MacNeil, CEO di WeatherTech, per accaparrarsi all’Asta un rarissimo esemplare della Ferrari 250 GTO, ovvero una cifra stratosferica che rende questa vettura l’auto la più costosa di tutti i tempi. Questo esemplare ...

Settanta milioni per una Ferrari GTO - è l auto più cara di sempre" : Settanta milioni di dollari: tanto è stata pagata una Ferrari 250 GTO, stabilendo il primato assoluto di auto più cara del mondo. Dopo la GTO esposta al Salone di Milano lo scorso anno, rimasta invenduta con una richiesta di 42 milioni di euro, e poi un'altra versione passata di mano per 38 milioni, questa polverizza ...

Best of Show a Villa d’Este : il premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

Best of Show a Villa D’Este : il premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

La Ferrari 335 Sport vince il premio più ambito dell'edizione 2018 di Villa d'Este : Si è conclusa l'edizione 2018 del Concorso di Eleganza di Villa d'Este patrocinato da BMW. La Giuria presieduta da Lorenzo Ramaciotti ha assegnato il

F1 - Hamilton fiducioso a Montecarlo : “siamo più vicini a Red Bull e Ferrari di quanto mi aspettassi” : Lewis Hamilton abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti nel corso delle due sessioni di prove libere del Gp di Montecarlo, il britannico appare fiducioso in vista di qualifiche e gara Giornata positiva per la Mercedes quella andata in scena ieri a Montecarlo, nel corso della quale Hamilton e Bottas hanno raccolto dati importanti in vista di qualifiche e gara. Niente posizioni di vertice, prenotate dalle due Red Bull di Ricciardo e ...

F1 - Raikkonen e il futuro in Ferrari : “non decido io - ma non devo dimostrare più niente” : Kimi Raikkonen ha parlato del proprio futuro con la Ferrari, sottolineando come sia una decisione che non dipenda da lui Il futuro ancora tutto da scrivere, un Gp di Montecarlo da provare a vincere per mettere un mattoncino fondamentale in vista del rinnovo. Kimi Raikkonen ha voglia di stupire, la gara in programma nel Principato è l’ennesima chance per ribadire la propria competitività, dopo la sfortuna avuta in questo inizio di ...

F1 - GP Monaco 2018 : Montecarlo primo bivio stagionale per la Ferrari. Hamilton in fuga - non si può più sbagliare : Un anno fa la Ferrari dopo un inizio di stagione da incorniciare centrò una splendida doppietta tra le vie del Principato di Monaco, con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. Con il senno di poi il momento più alto della scuderia di Maranello e, viceversa, il più basso di Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 e, a fine gara, distante 25 punti in classifica nei confronti del rivale tedesco. Il prossimo weekend, invece, la Ferrari si giocherà ...

F1 – Terminata la seconda giornata di test a Barcellona : Bottas il più veloce - Giovinazzi sorprende con la Ferrari[FOTO] : Valtteri Bottas ha chiuso al primo posto la seconda giornata di test sul circuito di Barcellona, dietro di lui la Ferrari di Antonio Giovinazzi e la McLaren di Norris E’ la Mercedes di Valtteri Bottas la macchina più veloce nella seconda giornata di test a Barcellona, il pilota finlandese ferma il crono sull’1:16.904, precedendo di soli 68 millesimi la Ferrari di Antonio Giovinazzi. LaPresse/Photo4 Sono 148 i giri completati dal ...

Il Napoli più forte dei cori razzisti : 2-0 alla Sampdoria al Ferraris : Il Napoli vince 2-0 al Ferraris contro la Samp nonostante i cori beceri dello stadio rivolti incessantemente ai partenopei che hanno portato, nel secondo tempo, alla sospensione del match. Un Napoli...

Ferrari - Mercedes - Pirelli. Più che pole è un'altra polemica : nostro inviato a Montmelò , Barcellona, Ogni anniversario che si rispetti va onorato come si deve. pole position con pole position. Vittoria con vittoria. polemica con polemica. Oggi sono cinque anni ...