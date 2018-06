Fermato il presunto killer di Soumayla Sacko

VIBO VALENTIA - Fermato presunto ASSASSINO DI SOUMALIA SACKO/ Video - contro Pontoriero "prove schiaccianti" : VIBO VALENTIA, omicidio SOUMALIA SACKO: FERMATO il prssunto killer del migrante ucciso, Antonio Pontoriero. Dal pericolo di fuga alle testimonianze degli amici della vittima.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:25:00 GMT)

Migrante ucciso a colpi di fucile in Calabria - Fermato il presunto assassino : È stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso sabato sera nel paese vibonese mentre, con due connazionali, stava prendendo delle lamiere da una vecchia fornace abbandonata. ...

Battipaglia - palazzo in fiamme nella notte : Fermato il presunto piromane : Eboli. Tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio, dove si è temuto il peggio a causa di un incendio scoppiato in un palazzo intorno alle 2 di notte. Le fiamme, appiccate nell'androne del ...

Sassari : Fermato presunto omicida del calciatore : Il 23enne è stato ucciso la notte scorsa a coltellate dopo una lite all'esterno di un circolo sportivo alla periferia di Sassari. Del delitto è accusato un 25enne, Daniele Ventriglia -

Migranti : mini sbarco a Pozzallo - Fermato presunto scafista : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Un cittadino egiziano di 31 anni, Sadek Mohmed Hsen, è stato fermato dalla Polizia a Pozzallo (Ragusa). E' ritenuto lo scafista della piccola barca in legno con 6 persone a bordo partita dalle coste libiche e soccorsa dalla nave della Marina militare italiana Bergamini

Migranti : 37 sbarcano a Pozzallo - Fermato presunto scafista : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Un cittadino somalo di 36 anni, Abdu Issa, è stato fermato dalla Polizia di Stato a Ragusa. E' accusato di essere lo scafista dell'imbarcazione partita dalle coste libiche con a bordo 37 Migranti, sbarcati ieri a Pozzallo. Gli uomini della Squadra mobile e della Guardia

Napoli - Fermato presunto terrorista gambiano : 'dovevo lanciarmi con auto su folla' : Si tratta di un migrante che aveva chiesto asilo politico. Secondo le indagini aveva in progetto un attentato - Nel corso di un'operazione antiterrorismo, condotta da polizia e carabinieri è stato ...

Salerno - Fermato il presunto killer di Antonio - è un coetaneo : l'avrebbe ucciso per motivi di droga : Un ragazzo di 18 anni - del quale non è stata per il momento ancora rivelata l'identità - è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per...

Caravaggio - sparatoria in sala slot : Fermato il presunto killer - ha confessato. È il fratello di una delle vittime : C’è un tradimento consumatosi in famiglia alla base della sparatoria avvenuta attorno mercoledì pomeriggio a Caravaggio, nel Bergamasco. I quattro colpi di pistola che hanno ammazzato Carlo Novembrini e la sua compagna Maria Rosa Fortini all’interno della sala slot Gold Cherry sarebbero stati esplosi dal fratello dell’uomo, convinto di aver scoperto una relazione passata tra sua moglie e il 51enne ex detenuto al 41-bis. Secondo quanto riporta ...

Omicidio Ranieri - Fermato presunto responsabile : Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri della Compagnia di Soverato, all'esito di un'intensa e ininterrotta attività info-investigativa hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato ...

