FAI Summer Camp | per il 2018 scegliamo una vacanza diversa

(Di sabato 9 giugno 2018) Ancora indecisi sulla meta della prossima? Chi ha tra i 20 e i 26 anni potrà cogliere un’occasione in più: il Fai organizza infatti, tra luglio e agosto, i Fai, vacanze-lavoro in alcuni dei suoi luoghi più belli, dal Castello della Manta in provincia di Cuneo al Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, dal Bosco di San Francesco ad Assisi al Parco di Villa Gregoriana a Tivoli. I giovani volontari saranno chiamati a contribuire alla tutela ed alla valorizzazione del luogo prescelto, lavorando alla semplice – e fondamentale – manutenzione del bene (a Villa Gregoriana c’è ad esempio sempre bisogno di qualcuno che tenga in ordine le panchine, le staccionate e i sentieri di visita) oppure occupandosi dell’accoglienza dei visitatori, della schedatura di piante e animali (alle Saline Conti Vecchi, alle porte di Cagliari), della gestione dei ...