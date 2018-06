Facebook entra nella partita dei videogiochi e sfida Twitch : Facebook due per uno. In un solo colpo prova a intercettare un settore in crescita e a conquistare gli utenti che più gli stanno sfuggendo: i giovanissimi. Ecco la logica dietro il lancio di fb.gg, una sezione del social network interamente dedicata ai videogiochi. È una piattaforma sulla quale trasmettere in streaming le proprie partite e guardare quelle degli altri. Oppure le competizioni di e-sport, cioè i tornei tra ...