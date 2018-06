F1 | Vettel | macchina è stata incredibile

Gran premio del Canada - Sebastian Vettel conquista la pole : 'Macchina incredibile' : Sebastian Vettel partirà in pole position al Gran premio del Canada di Formula 1 . Il ferrarista precede Valtteri Bottas su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull . Quarto Lewis Hamilton con l'altra ...

Benetton : "Vettel il migliore - ma la macchina ancora no.." : "Io penso che Vettel sia un grande pilota, forse il migliore, la macchina però ancora non lo è, speriamo possa migliorare, però la Mercedes è imbattibile", parole di Luciano Benetton a margine della ...

F1 - dita incrociate in casa Ferrari : cresce la preoccupazione intorno al motore della macchina di Vettel : A Montecarlo sarà la sesta gara di Vettel con la power unit numero 1, una situazione che preoccupa la Ferrari considerando anche i cedimenti patiti da Raikkonen al Montmelò Fascino, spettacolo ma anche preoccupazione per la Ferrari a Montecarlo. La gara che si disputa nel Principato, la sesta in calendario, non lascia dormire sonni tranquilli al team di Maranello, soprattutto per quanto riguarda la questione power unit. Sebastian Vettel monterà ...

Sebastian Vettel - GP Monaco Montecarlo 2018 : “Sono fiducioso! Possiamo migliorare la macchina” : Terzo al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, Sebastian Vettel analizza le proprie prestazioni in pista, giudicando la sua Ferrari lontana dalla messa a punto ideale anche se non vuol di certo arrendersi. “Credo sia stata una giornata discreta, anche se è stata complicata per via del traffico e delle bandiere rosse. Poi tutti si sono buttati in pista e c’è stato ...

F1 Ferrari - Vettel : «Abbiamo una buona macchina» : TORINO - Quest'anno la musica sembra essere cambiata in Formula 1. La Mercedes non è più così imbattibile e la Ferrari potrebbe avere i numeri per poter competere con la scuderia tedesca, se non ...

F1 - GP Baku. Vettel : 'La macchina è ok - sarà gara intensa'. Kimi : 'C'è stato un errore' : A Baku la Ferrari vola. Sebastian Vettel conquista una grande pole, la terza consecutiva, lasciandosi dietro Lewis Hamilton, staccato di 17 centesimi. Meno veloce Kimi Raikkonen, che è arrivato sesto. ...

Baku - Vettel : 'La macchina va molto bene - sarà una gara intensa' : ' Sono stato molto contento del primo giro, anche se non sono stato perfetto. Nel secondo speravo di fare un pò di più ma nel terzo settore ho fatto un errore e ho dovuto rallentare. Comunque il tempo ...

F1 Azerbaijan - Vettel : «La macchina faceva tutto quello che volevo» : BAKU - Grande prova di Sebastian Vettel nella "Montecarlo del Mar Caspio". Il tedesco ha centrato un'altra pole grazie un giro perfetto e a un capolavoro di tutto il team Ferrari, che in una notte ha ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “La macchina è stata fantastica. Abbiamo fiducia per domani ma tutto può succedere qui” : Terza pole consecutiva per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla prima posizione nel GP d’Azerbaijan. Il tedesco non ha nascosto la sua soddisfazione in conferenza stampa, soprattutto considerando le difficoltà avute nella giornata di ieri. “Ieri ho fatto fatica a trovare il feeling con la pista, che qui è fondamentale. Ma alla fine della giornata ero fiducioso. Oggi sono riuscito a fare meglio. La macchina è stata fantastica, ...

Vettel si gode la pole : 'Macchina fantastica'. Raikkonen : 'Punto a vincere' : Continua a stupire e a stupirsi Sebastian Vettel che, nelle qualifiche del Gp della Cina, ha conquistato la pole davanti al compagno Kimi Raikkonen. Ma soprattutto davanti alle Mercedes: "E' stato un ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

Gp Cina - Vettel : 'Nella macchina c'è ancora qualcosa da sistemare' : Così Sebastian Vettel, a Sky sport, dopo le prove libere valide per il Gp della Cina, terzo appuntamento del Mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari, dopo il sesto tempo nelle prime libere, ha fatto ...

Ferrari - Vettel : "In Cina per vincere - la macchina sta funzionando"

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : "La macchina è competitiva - la strategia conterà molto. Vogliamo vincere" : Sebastian Vettel si presenta al via del GP di Cina da leader a punteggio pieno del Mondiale di F1 2018, grazie alle due vittorie maturate in Australia e Bahrein. A Shanghai il tedesco e la Ferrari dovranno superare un vero e proprio esame di maturità: se riusciranno a ben figurare anche su una pista tradizionalmente favorevole alla Mercedes, allora il sogno iridato potrebbe davvero tramutarsi in un obiettivo concreto. Il 30enne nativo di ...